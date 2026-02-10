Mets anuncian que Francisco Lindor podría someterse a cirugía en la mano izquierda

Los Mets de Nueva York anunciaron este martes que su campocorto estrella, Francisco Lindor, se podría someter a una cirugía en la mano izquierda debido a una reacción de estrés en el hueso ganchoso, informó Jorge Castillo de ESPN.

Lindor, quien no podrá asistir al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con Puerto Rico tras no contar con el seguro a su salario, se reunirá con un especialista el miércoles para determinar el siguiente paso en su recuperación.

El director de operaciones de béisbol de los metropolitanos, David Stearns, informó a los periodistas en el marco del Spring Training que Lindor podría ingresar al quirófano para reparar la lesión, la cual podría darlo de baja por seis semanas.

Esto no le impediría estar listo par el Opening Day, siendo un fijo en el lineup del manager venezolano Carlos Mendoza. Stearns también indicó que la lesión de Lindor es reciente y que los Mets no tuvieron influencia en su autorización para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, según Laura Albanese de Newsday.

Y es que pese a los esfuerzos de Carlos Beltrán, gerente general del equipo puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el manager Yadier Molina no podrá tener a Lindor en el campocorto, algo que lamentó el propio jugador en sus redes sociales.

"Siento una profunda tristeza por los aficionados de Puerto Rico. Esto me duele más de lo que muchos imaginan. Como atleta, no hay mayor orgullo que representar a mi país, y no poder hacerlo deja un vacío en mi corazón", comenzó Lindor en sus redes sociales.

"Aun así, siempre seré parte del equipo de Puerto Rico y los apoyaré, aunque sea desde la distancia. Este es el momento de apoyar a quienes estarán allí, porque al final lo importante es el nombre que llevamos en la camiseta. Puerto Rico estará siempre en mi corazón. Los quiero mucho", finalizó.

Lindor, cuatro veces ganador del Bate de Plata, acreedor de dos Guantes de Oro y otro de Platino, e invitado a cinco Juegos de Estrellas, dejó una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en el marco de la temporada de 2025, en la cual terminó décimo en las votaciones al MVP de la Liga Nacional.

Los Mets esperan tenerlo sano el Día Inaugural, pero puede que no lo veamos a durante los juegos de pretemporada del Spring Training.

