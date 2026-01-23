Fundación de los Dodgers y su impacto social en Los Angeles

La Fundación de los Dodgers tiene una gran influencia en California, siendo una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes. Al ser un equipo de tradición en la MLB, la responsabilidad social pasa a ser un punto importante en el organigrama de la divisa y es uno de los clubes que más se interesa en ayudar a los más necesitados.

Los Dodgers, que vienen de dos campeonatos seguidos en las Grandes Ligas con Shohei Ohtani como pieza fundamental, invierten una gran cantidad de dinero en enaltecer a esta fundación, haciendo diversos eventos para poder contribuir con su comunidad.

Aunque todos los equipos de las Grandes Ligas tienen este tipo de fundaciones, la de los Dodgers es una de las más reconocidas, por el impacto que tienen en una comunidad como la de Los Angeles.

Los temas urgentes de la ciudad son atendidos por la fundación, con el objetivo de ser un motor de cambio social, dando ejemplo de que el deporte es una vía para salir de las sombras de los vicios y los malos hábitos.

¿Cuál es el objetivo principal de la Fundación de los Dodgers?

La Fundación de Los Angeles Dodgers (LADF por sus siglas en inglés), tiene como objetivo combatir la desigualdad de una ciudad que enmarca todo tipo de clases sociales. Están centrados en atender a las comunidades más vulnerables, ofreciendo las herramientas para salir del mal momento.

Educación, salud, bienestar y justicia social son las cuatro bases del ente, que intenta a través del beisbol ser un impulso importante para el desarrollo de los individuos más necesitados. Hay planes que cada año se llevan a cabo para atender a las distintas comunidades y, en algunas ocasiones, los jugadores del equipo son parte de los actos y contribuyen con importantes donaciones.

¿Cómo es el apoyo educativo de la Fundación de los Dodgers?

A través de la educación, se construyen mejores personas. Ese es un lema que lleva muy alto a esta fundación y por el que tienen varios programas a seguir para ayudar a transformar las vidas de los individuos.

Lector de los Dodgers: Es un programa dedicado a las escuelas primarias, para promover la lectura en los niños. Ha dado grandes resultados a lo largo de los años.

Becas Universitarias: Es otra de las facetas que utilizan los Dodgers para ayudar a su comunidad. Todos los años son entregadas becas universitarias a los mejores alumnos de bajos recursos.

STEM: Son programas hechos para vincular las estadísticas del beisbol con las ciencias y matemáticas, lo que les ofrece a los niños una manera diferente de estudiar y prepararse.

El beisbol como instrumento de cambio

Por su puesto que el beisbol forma parte importante de las obras de responsabilidad social del equipo. El Dodgers Dreamteam es un programa que ofrece implementos y uniformes deportivos a más de 15.000 niños todos los años.

Muchos de estos infantes luego se convierten en aficionados del equipo. También incluye revisiones dentales, acceso a clínicas de salud, entre otros beneficios.

Dodgers ayudan con la alimentación

En alianza con banco de alimentos locales, año tras año los Dodgers organizan distribuciones de alimento para los sectores más populares y necesitados de Los Angeles. Este problema ha sido más fuerte en los dos últimos años y el equipo ha estado comprometido a ayudar con los alimentos.

También se encargan de refaccionar campos de beisbol y la meta es de que en el 2026, 75 campos reciban una remodelación para la práctica de este deporte y también del softbol.

Dodgers ayudan a familias afectadas por redadas migratorias

El año pasado, los Dodgers crearon un fondo de un millón de dólares para ayudar a las familias afectadas por las redadas migratorias en el estado.

"Lo que está sucediendo en Los Angeles ha tenido un gran impacto entre miles y miles de personas", dijo Stan Kasten, presidente y director ejecutivo del equipo. "Hemos escuchado los llamados para que asumamos un papel de liderazgo en nombre de los afectados. Al comprometer recursos y tomar medidas, continuaremos apoyando y levantando a las comunidades del Gran Los Angeles".

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers