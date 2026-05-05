George Lombard Jr. vs. Anthony Volpe: ¿A quién deberían cambiar los Yankees?

No debe ser fácil estar en los zapatos de Anthony Volpe ahora mismo. Después de ser el campocorto titular de los New York Yankees por tres temporadas de MLB y ganar un Guante de Oro ahora está asignado a Triple A y con mucha incertidumbre sobre su futuro.

Su desempeño irregular de los últimos años y la irrupción de José Caballero le hicieron perder el lugar en la plantilla del manager Aaron Boone, pero el panorama puede empeorar. La progresión del prospecto top George Lombard Jr. hace temer que incluso pueda salir de la organización. Alguno de los dos - Volpe o Lombard, ambos campocortos naturales - podrían terminar fuera de Nueva York.

Mientras tanto, en el seno de los Yankees celebran la decisión que tomaron de dejar a Caballero en el equipo por todo lo que implica. “Tenemos un buen equipo, así que es bueno actuar con sentido de urgencia”, dijo Aaron Judge el lunes.

“Nosotros, como jugadores, salimos al terreno a luchar por nuestras vidas cada día. Intentamos ganar cada partido. Por eso, ver esa misma actitud desde la perspectiva de la gerencia —como diciendo: 'Oigan, no vamos a andarnos con rodeos con ciertos movimientos; vamos a hacer lo que sea mejor para el equipo'— es algo que uno agradece ver como jugador”.

Uno de esos movimientos puede implicar la salida de Lombard o Volpe, sobre todo si pueden ser usados como retorno por una pieza importante, una estrella que los ponga de vuelta en la Serie Mundial. Pero, ¿cuál de los dos debe ser sacrificado?

Aaron Boone says that George Lombard Jr. will "bounce around" the infield pic.twitter.com/MKMF9BAk0k — Yankees Videos (@snyyankees) May 4, 2026

¿Cómo ha sido el desempeño en las menores de George Lombard Jr.?

Con 20 años de edad, George Lombard Jr. es la joya más preciada en las granjas de los Yankees y no es gratuito. El infielder fue tomado en la primera ronda del draft de 2023 y ese mismo año pasó de la liga Rookie a Clase A y terminó bateando sobre .300 en 13 juegos.

Contando ese breve paso está en su cuarta campaña en ligas menores y en general tiene números de .242/.363/.372, con OPS de .735, 18 jonrones, 67 dobles, 7 triples, 110 carreras impulsadas y 82 bases robadas. Hace poco más de una semana fue ascendido a la categoría Triple A y lleva cuatro sencillos en 17 turnos. Estuvo invitado en el Spring Training y dejó una buena impresión por su sólida defensa del campocorto.

¿Cómo le fue a Anthony Volpe en la MLB?

Anthony Volpe también fue en su momento el prospecto número 1 de los Yankees y su promoción a MLB fue todo un acontecimiento. En su año de debut (2023) fue 20-20 y ganador del Guante de Oro, pero no ha podido mostrar consistencia. Su aporte ofensivo ha sido irregular y su defensa ha ido en declive hasta que la campaña pasada fue líder en errores en su posición con 19.

De por vida en tres temporadas completas en las Grandes Ligas muestra una línea ofensiva de .222/.283/.379, con OPS de .662, 52 jonrones, 82 dobles, 15 triples, 192 carreras impulsadas y 70 bases robadas.

¿Quién tiene mejores proyecciones entre Lombard Jr. y Volpe?

En este momento es difícil decir que pasará con Anthony Volpe, que se consideraba estaba consolidado en las Grandes Ligas y ahora perdió la titularidad a manos de José Caballero.

El manager Aaron Boone no le ha perdido la fe y señala que “Anthony tendrá una carrera larga y será un jugador realmente destacado en esta liga. Su siguiente paso como jugador consiste en alcanzar esa consistencia ofensiva. Incluso a pesar de haber atravesado algunas dificultades, considero que ha sido un jugador mucho mejor de lo que sugieren algunas de las narrativas que circulan a su alrededor”.

Pero con el prospecto George Lombard Jr. todo apunta a que su defensa es más sólida y que se proyecta a ser un jugador de 25 jonrones y 25 bases robadas por año en las mayores, unas cifras que Volpe no ha alcanzado.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Lombard Jr. y Volpe?

Volpe tiene a su favor la experiencia de tres años completos en Grandes Ligas, pero sobre todo su paso por los playoffs. Pero todavía debe trabajar en ser más consistente con su ofensiva y certero en su defensa, un elemento por el que ha sido muy criticado en las últimas dos campañas.

Lombard, por su parte, lo aventaja en cuanto a la disciplina en el plato y se dice que tiene más poder. De hecho, los reportes de los scouts señalan que tiene mejores herramientas defensivas y ofensivas que Volpe cuando estaban en el mismo punto de desarrollo. Si algo tiene en contra es su poca experiencia: no ha debutado en las mayores y apenas tiene cinco partidos en Triple A. Tiene mucho todavía qué pulir.

¿Cuál es la decisión más conveniente para los Yankees?

Todo depende de cuál sea la visión a mediano y largo plazo de la gerencia del Bronx. Por George Lombard Jr. podrían conseguir un mejor trato por su condición de prospecto top sin tiempo de servicio en MLB y con proyecciones que se pierden de vista. Pero se dice que lo ven como el campocorto del futuro en Nueva York.

Si José Caballero sigue rindiendo y Volpe no puede pelear para recuperar su trabajo lo más sensato sería cambiarlo mientras todavía tiene valor de retorno.

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