Geraldo Perdomo se reencuentra con el umpire que lo ponchó injustamente ante Estados Unidos en el Clásico Mundial

Geraldo Perdomo fue el último out de República Dominicana en el pasado Clásico Mundial, con un lanzamiento que estaba claramente fuera de la zona de strike. En el torneo de selecciones no estaba en uso el recurso tecnológico del ABS para retar sentencias y el campocorto tuvo el trago amargo de ser ponchado injustamente.

Mason Miller terminó ese compromiso de las semifinales entre Estados Unidos y República Dominicana, en un encuentro que favoreció al Team USA 2 carreras por 1. La jugada fue muy criticada, por la sentencia errónea del principal, Cory Blaser.

La vida volvería a encontrar a Blaser con Perdomo, en este inicio de campaña en las Grandes Ligas, en el encuentro del pasado viernes entre los Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers.

En su primer turno, Perdomo se dirigió directamente hacia el umpire y en un gran gesto lo saludó y demostró que no guarda ningún rencor por esa decisión. Aunque quizás los fanáticos dominicanos no tendrán la misma inteligencia emocional que Perdomo, ese momento ya está en el pasado.

“Como dije antes, todo el mundo es humano. Todos cometemos errores. [Los umpires] no son máquinas”, reconoció el dominicano para MLB.com.

Geraldo Perdomo bateando y Corey Blaser arbitrando. Como en semifinales del Clásico Mundial. Pero ahora no lo cantó 😏 pic.twitter.com/T6ygpGesKP — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 28, 2026

"Nosotros como jugadores cometemos errores, también nos equivocamos. Ellos también son humanos, no son máquinas”, expresó Perdomo. “No perdimos el juego en ese momento. Tuvimos muchas oportunidades para ganar ese encuentro o empatarlo”.

Antes del encuentro, los medios e le preguntaron a Perdomo si le diría algo a Blaser sobre esa decisión del Clásico Mundial de Béisbol. El quisqueyano fue muy claro al respecto.

“No”, aseguró Perdomo. “No, no, no. Él es un gran hombre. Quiero mucho a Cory. Ha sido muy bueno conmigo. Sabes, lo que sea que haya pasado detrás del plato esa noche es parte del juego. Pero él es un gran tipo”.

De hecho, el reclamo de Perdomo en el Clásico Mundial no fue muy fuerte. "Solo le dije, 'sabes, Cory, eso es bola', pero eso fue todo", explicó.

República Dominicana había llegado de forma invicta a esa semifinal, con la mejor ofensiva del torneo y como uno de los equipos favoritos al título. Sin embargo, en ese compromiso ante Estados Unidos no pudieron batear y se perdieron la oportunidad de volver a una final.

En la definición por el título, Venezuela derrotó al Team USA en un cerrado partido que quedó 3 carreras por 2 a favor del equipo sudamericano.

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