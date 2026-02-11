Gerente de Mets aclara que no influyó en la ausencia de Francisco Lindor en el Clásico Mundial con Puerto Rico

El tema de Francisco Lindor y su ausencia con la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial sigue dando de qué hablar. El campocorto de los New York Mets se ausentará de la cita con su selección debido a que no le fue aprobado el seguro.

David Stearns, gerente de los metropolitanos, aclaró ciertas cosas sobre Lindor en conferencia de prensa, en el inicio de los campos de entrenamiento del conjunto de Queens. La prensa quería saber si el equipo tuvo algo que ver en la decisión de la compañía aseguradora.

"No tuvimos nada que ver con eso. La verdad es que no sé por qué no le dieron la autorización y no le aprobaron el seguro. Los clubes no tienen nada que ver en eso. Todo se gestiona a través de la Asociación de Peloteros y la MLB. La verdad es que no sé la razón", explicó el ejecutivo.

Esta semana Lindor volvió a ser noticia pues podría pasar por el quirófano. El periodista Jorge Castillo indicó que está sobre la mesa una cirugía en la mano izquierda debido a una reacción de estrés en el hueso ganchoso.

Falta una reunión con un especialista esta semana para determinar si tendrá que ser operado. Esa pudo haber sido la razón por la cual la compañía aseguradora no emitió la póliza para que el veterano formara parte de su selección en el Clásico.

Si tiene que ser operado, la recuperación sería de unas seis semanas, lo que coincidiría con el Opening Day. Lo positivo para los Mets es que tendrían a su campocorto titular para la primera semana del campeonato.

La importancia de Lindor es tremenda, tanto para Puerto Rico como para los Mets. "Paquito", como se le conoce, viene de una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en la temporada de 2025.

Si termina en un quirófano, los aficionados que asistan a los juegos de pretemporada se perderán de su gran guante y su bate oportuno. Sin embargo, el deseo es que pueda estar completamente disponible para ayudar a los Mets a conseguir un puesto en la postemporada.

Lindor estaba llamado a ser el capitán de Puerto Rico en el Clásico, pero será una baja importante, al igual que la de sus compañeros Javier Báez y Carlos Correa. Yadier Molina, manager del elenco boricua, tendrá que buscar la forma de hacer que no se noten estas ausencias.

