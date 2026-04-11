Gerente de los New York Mets anuncia la gravedad de la lesión de Juan Soto

A los New York Mets no les quedó más remedio que colocar días atrás a su gran estrella, Juan Soto, en la lista de lesionados de 10 días, con una previsión inicial que apuntaba a una ausencia de entre dos y tres semanas.

Sin embargo, el panorama actual parece alentador para la franquicia de Queens y para el astro dominicano. Es que tras someterse a una resonancia magnética, los resultados fueron positivos y confirmaron que la molestia en la pantorrilla no es de gravedad, al margen de que los servicios médicos del citado equipo decidieron actuar con cautela, conscientes de que este tipo de lesiones musculares pueden agravarse fácilmente o derivar en problemas graves en la pierna si no se manejan correctamente.

Por ende, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, ofreció una conferencia de prensa, emitida por SNY, sobre la actualización del estado de Soto . "Está realizando ejercicios en interiores. Lo fundamental ahora es asegurarnos de que no pierda condición física y que siga activo para que, cuando la pantorrilla esté completamente recuperada, no tengamos que esperar mucho para su regreso. No tenemos una fecha específica para su regreso, ni para su regreso a las actividades de entrenamiento. Todavía no la tenemos, pero somos optimistas y creemos que su ausencia no será prolongada".

David Stearns update on Juan Soto's calf injury, via @SNY_Mets:



"He's progressing as we would expect ... we're optimistic that this is not going to be a particularly long-term absence."pic.twitter.com/IjauPxzNz0 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 10, 2026

La posible vuelta anticipada del cuatro veces All Star representa un alivio importante para los metropolitanos, especialmente considerando el impacto que estaba teniendo en el inicio del 2026, ya que había conectado al menos un imparable en cada uno de sus primeros ocho encuentros, acumulando una destacada línea ofensiva de .355/.412/.516 en 34 apariciones al plato, con un jonrón y cinco producidas.

Eso sí, a pesar de la ausencia de Soto los Mets lograron responder en ciertos momentos, como en la serie ganada frente a San Francisco Giants. No obstante, la falta de una figura de impacto dentro del lineup del dirigente Carlos Mendoza se hizo evidente posteriormente, cuando Nueva York cayó en dos de tres compromisos ante Arizona Diamondbacks en el Citi Field, anotando apenas tres rayitas en los últimos dos careos.

A raíz de este escenario, varios peloteros han intentado asumir mayor protagonismo para los metropolitanos. Mark Vientos viene recuperando una versión positiva, con un promedio de .323 y .353 de OBP, junto a un cuadrangular y cinco remolques; mientras que Jared Young ha causado grata sorpresa, añadiendo .333 de average y .381 en porcentaje de embasado.

De cualquier manera, Carlos Mendoza y los Mets deben seguir ajustando la alineación con la esperanza de recuperar pronto a su máxima figura, cuya producción, por ahora, resulta imposible de reemplazar por completo.

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