Giancarlo Stanton se lesiona con Yankees: ¿Cuántas veces ha ido a la lista de lesionados?

Giancarlo Stanton salió con molestias del partido del viernes, el primero de la serie que los New York Yankees disputaron como visitantes ante Houston Astros. La batalla en el Daikin Park terminó este domingo sin que el slugger regresara a la alineación del manager Aaron Boone y empieza a especularse en MLB con la posibilidad de que sea inhabilitado.

La salud de Stanton es un tema de preocupación, pero no es algo nuevo. El asunto ha sido constante desde su llegada al Bronx. Ha sufrido numerosas lesiones y no ha jugado una temporada completa desde 2018, que fue su primera con el uniforme a rayas tras llegar en un cambio desde Miami.

El slugger ha estado fuera de acción por varias razones en los últimos años: lesiones en los codos (2025, cuando se perdió cerca de la mitad de la campaña regular), el isquiotibial izquierdo (2020, 2023, 2024), el cuádriceps izquierdo (2021) y el tobillo derecho y el tendón de Aquiles izquierdo (2022).

Giancarlo Stanton said calf feels a little better today. They are going to give it another 24hrs and evaluate how it feels after that. First felt “weird” going from first to second #yankees — Meredith Marakovits (@M_Marakovits) April 25, 2026

Perder a Stanton sería una baja sensible para la ofensiva de Nueva York, que lo ha visto batear para promedios de .256/.302/.422, .724 de OPS con 9 extrabases (3 de ellos jonrones) y 14 remolcadas en 24 partidos de esta temporada.

¿Qué lesión tiene Giancarlo Stanton?

Stanton dijo que sintió rigidez en la pantorrilla mientras corría las bases en el sexto inning del partido del viernes en Houston. Fue revisado por el trainer y retirado del partido. No apareció en el lineup del sábado y ese día le dijo a Meredith Marakovits, reportera de YES, que se sentía un poco mejor y que le darían otras 24 horas de descanso y evaluarán cómo se siente después.

¿Yankees pondrán al slugger en lista de lesionados?

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la decisión sobre si Giancarlo Stanton necesitará ser inscrito en la lista de lesionados se tomará antes del primer partido de la serie que comienza el lunes contra los Texas Rangers.

“Sé que ayer sintió que mejoró”, dijo Boone este domingo. “Creo que también siente que se recuperó un poco, así que veremos cómo evoluciona hoy”.

¿Cuáles han sido las principales lesiones de Giancarlo Stanton?

A lo largo de su carrera de 17 temporadas en la MLB, Giancarlo Stanton ha visitado la lista de lesionados al menos en 15 ocasiones. Es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas pero su historial de problemas físicos es extenso, especialmente desde que se unió a los New York Yankees.

Aún así, el MVP de la Liga Nacional en 2017 tiene 456 cuadrangulares y 1.183 carreras impulsadas de por vida. Estas son sus lesiones más importantes:

Periodo Lesión principal Equipo 2012 - 2013 Cirugía de rodilla y distensión de isquiotibiales. Marlins 2015 Fractura del hueso ganchoso (mano). Marlins 2016 Distensión grado 3 en el isquiotibial izquierdo. Marlins 2019 Lesiones en bíceps, rodilla y cuádriceps (solo jugó 18 partidos). Yankees 2020 Distensión del isquiotibial izquierdo. Yankees 2022 Inflamación del tendón de Aquiles y problemas en la pantorrilla. Yankees 2023 - 2024 Múltiples distensiones de isquiotibiales. Yankees 2025 Tendinitis en ambos codos (perdió gran parte de la temporada en lista de 60 días). Yankees

Más contenido de los New York Yankees