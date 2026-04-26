Giancarlo Stanton se lesiona con Yankees: ¿Cuántas veces ha ido a la lista de lesionados?
Giancarlo Stanton salió con molestias del partido del viernes, el primero de la serie que los New York Yankees disputaron como visitantes ante Houston Astros. La batalla en el Daikin Park terminó este domingo sin que el slugger regresara a la alineación del manager Aaron Boone y empieza a especularse en MLB con la posibilidad de que sea inhabilitado.
La salud de Stanton es un tema de preocupación, pero no es algo nuevo. El asunto ha sido constante desde su llegada al Bronx. Ha sufrido numerosas lesiones y no ha jugado una temporada completa desde 2018, que fue su primera con el uniforme a rayas tras llegar en un cambio desde Miami.
El slugger ha estado fuera de acción por varias razones en los últimos años: lesiones en los codos (2025, cuando se perdió cerca de la mitad de la campaña regular), el isquiotibial izquierdo (2020, 2023, 2024), el cuádriceps izquierdo (2021) y el tobillo derecho y el tendón de Aquiles izquierdo (2022).
Perder a Stanton sería una baja sensible para la ofensiva de Nueva York, que lo ha visto batear para promedios de .256/.302/.422, .724 de OPS con 9 extrabases (3 de ellos jonrones) y 14 remolcadas en 24 partidos de esta temporada.
¿Qué lesión tiene Giancarlo Stanton?
Stanton dijo que sintió rigidez en la pantorrilla mientras corría las bases en el sexto inning del partido del viernes en Houston. Fue revisado por el trainer y retirado del partido. No apareció en el lineup del sábado y ese día le dijo a Meredith Marakovits, reportera de YES, que se sentía un poco mejor y que le darían otras 24 horas de descanso y evaluarán cómo se siente después.
¿Yankees pondrán al slugger en lista de lesionados?
El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la decisión sobre si Giancarlo Stanton necesitará ser inscrito en la lista de lesionados se tomará antes del primer partido de la serie que comienza el lunes contra los Texas Rangers.
“Sé que ayer sintió que mejoró”, dijo Boone este domingo. “Creo que también siente que se recuperó un poco, así que veremos cómo evoluciona hoy”.
¿Cuáles han sido las principales lesiones de Giancarlo Stanton?
A lo largo de su carrera de 17 temporadas en la MLB, Giancarlo Stanton ha visitado la lista de lesionados al menos en 15 ocasiones. Es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas pero su historial de problemas físicos es extenso, especialmente desde que se unió a los New York Yankees.
Aún así, el MVP de la Liga Nacional en 2017 tiene 456 cuadrangulares y 1.183 carreras impulsadas de por vida. Estas son sus lesiones más importantes:
Periodo
Lesión principal
Equipo
2012 - 2013
Cirugía de rodilla y distensión de isquiotibiales.
Marlins
2015
Fractura del hueso ganchoso (mano).
Marlins
2016
Distensión grado 3 en el isquiotibial izquierdo.
Marlins
2019
Lesiones en bíceps, rodilla y cuádriceps (solo jugó 18 partidos).
Yankees
2020
Distensión del isquiotibial izquierdo.
Yankees
2022
Inflamación del tendón de Aquiles y problemas en la pantorrilla.
Yankees
2023 - 2024
Múltiples distensiones de isquiotibiales.
Yankees
2025
Tendinitis en ambos codos (perdió gran parte de la temporada en lista de 60 días).
Yankees
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.