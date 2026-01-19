Guía definitiva para conseguir autógrafos en el Spring Training

Cada mes de febrero la apertura de los campos de entrenamiento de pretemporada de la MLB es celebrado por los aficionados después de una larga espera sin béisbol durante el invierno.

Para quienes pueden acudir a los campamentos del Spring Training hay un montón de experiencias particulares para vivir. En estas instalaciones de primavera, mucho más pequeñas que los parques de Grandes Ligas, se respira un ambiente más familiar y relajado y que usualmente incluye atracciones más allá de los partidos.

Sobre todo, hay una sensación de mayor proximidad con los jugadores -incluidas las grandes estrellas de cada equipo-, lo que propicia que exista una mayor oportunidad para los fanáticos de saludar a sus ídolos, tomar una foto o pedir autógrafos. Pero hay varias cosas a las que debes estar atento si andas en busca de una firma para llevar de recuerdo a casa.

Experience Spring Training like never before👇



The Inside Experience:

🤝Meet a Yankees legend & a current roster player

✍️Autographs

📸Get free downloads of every photo from your day



🚨Spots are filling FAST, don't miss out!👇

🔗 https://t.co/7xRH7ZLTbf#yankeesspringtraining pic.twitter.com/2Pyj4KYHoy — George M. Steinbrenner Field (@GMSField) January 14, 2026

¿Cuáles son las mejores zonas de autógrafos?

Algunas organizaciones de Grandes Ligas ya han establecido los lugares en los que a los aficionados les está permitido aguardar por la oportunidad de conseguir un autógrafo.

Si no está predeterminado por el equipo y hay más libertad de movimiento, lo más conveniente para conseguir autógrafos es ubicarse en las áreas cercanas a los dugouts o apostarse cerca de los senderos por los cuales los jugadores salen del campo.

¿Cómo puedes conseguirlos?

Lo primero que hay que recordar es que ningún jugador está obligado a firmar autógrafos a los aficionados, por lo cual la primera regla básica para conseguir el objetivo es hacer la petición con rapidez, cortesía y educación. Saber hablar en inglés y español puede ser de mucha ayuda.

Otro consejo que puede ser útil es llegar temprano en las mañanas a las instalaciones deportivas, mucho antes de que comiencen los partidos. Así hay mayor oportunidad de abordar a alguno de los jugadores, para esto es clave estar informado de los horarios de cada complejo y del plan de trabajo del equipo en cada jornada.

También es importante tener a la mano un marcador permanente y de punta fina y, por supuesto, el artículo que deseas que te firmen: pelotas de béisbol, gorras, bates, camisas o fotografías.

¿Los autógrafos tienen un costo?

Normalmente los autógrafos que consigues de jugadores durante el Spring Training son gratuitos, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si adquieres un artículo ya firmado o si el equipo (o un jugador específico) organiza un evento especial de firmas con propósitos benéficos.

Algunos equipos tienen planes -como el Inside Experiencie Spring Training de los New York Yankees- que tienen un costo y que incluyen encuentros con algunas figuras, o eventos de firma de autógrafos de jugadores o ex jugadores de la organización.

