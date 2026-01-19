Guía de los entrenamientos de primavera de los Yankees de 2026 en Florida

Los New York Yankees comienzan su puesta a punto para la temporada 2026 de la MLB en el Spring Training, con la gran intención de poder competir en su división, algo que no pudieron lograr el año pasado, gracias a la buena campaña de los Toronto Blue Jays.

El Este de la Liga Americana luce como una de las divisiones más parejas de todo el beisbol, con equipos que están esforzándose por armar un gran lineup y una sólida rotación de abridores con un bullpen confiable para la temporada 2026.

Los Yankees llegan a Tampa, Florida, para prepararse en su complejo primaveral, donde recibirán a sus jugadores consolidados y también a una serie de novatos que serán evaluados para ver si cumplen los requisitos para formar parte del roster del Opening Day.

¿Cuándo inician los entrenamientos primaverales de los Yankees en 2026?

Los entrenamientos de los Yankees, dirigidos por el estratega Aaron Boone, comenzarán la segunda semana de febrero, en la que recibirán a los receptores y lanzadores para ir poniéndose a tono para los juegos de exhibición.

El primer juego de exhibición está pautado para el 21 de febrero, fecha en la que deben estar todos sus jugadores. Como es un año de Clásico Mundial, algunas de sus figuras luego tomarán un receso para reportarse a sus selecciones y luego volver cuando termine el evento de naciones.

¿Cuándo se reportarán los jugadores de posición?

Se espera que se sumen a los entrenamientos después de la segunda semana de febrero, aunque el complejo estará abierto antes y cualquier jugador que quiera prepararse con anterioridad puede hacerlo. La fecha establecida y anunciada por la organización es el 18 de febrero.

Es importante también aclarar que los jugadores que sufren algún tipo de dolencia o están en un proceso de recuperación tienen rutinas fijadas con anterioridad.

Spencer Jones buscará ganarse un puesto con los Yankees | Lucas Casel/GettyImages

¿En qué estadio jugarán?

El estadio George M. Steinbrenner Field es la casa de primavera de los Yankees, siendo uno de los recintos más visitados y modernos de los campos de entrenamiento. Tiene una capacidad de 11.000 espectadores y funcionó como estadio home club de los Tampa Bay Rays en la pasada campaña, debido a los problemas de su estadio, el Tropicana Field.

¿Cómo comprar los boletos a los entrenamientos de los Yankees?

Comprar los boletos de los Yankees para la pretemporada es exactamente igual que para los partidos de ronda regular. Lo pueden hacer a través de la web oficial de los Yankees, yankees.com, y también en las taquillas del estadio. Hay otros portales autorizados que también tienen disponibles los boletos para los juegos de exhibición.

¿Cuánto cuestan?

Hay varios precios en el estadio de pretemporada de los Yankees. Desde 25 a 45 dólares en el área de césped para los aficionados, pasando por un rango de 45 a 85 dólares en las sillas laterales hasta llegar a la zona VIP, que tiene asientos entre 100 y 175 dólares por persona.

¿Cómo ver los juegos de pretemporada de los Yankees en vivo, TV y streaming?

Los juegos de los Yankees están disponible por el paquete de MLB.TV, desde cualquier parte del mundo. También la cadena YES, dueña de los derechos de transmisión del equipo neoyorquino, tienen todos los juegos del equipo.

El calendario completo de los Yankees en el Spring Training de 2026

Fecha Juego Hora 20-Febrero @ Baltimore Orioles 2:05 pm ET 21-Febrero Vs. Detroit Tigers 2:05 pm ET 22-Febrero Vs. New York Mets 2:05 pm ET 23-Febrero @ Pittsburgh Pirates 2:05 pm ET 24-Febrero @ Toronto Blue Jays 2: 07 pm ET 25-Febrero Vs. Washington Nationals 7:35 pm ET 26-Febrero Vs. Atlanta Braves 2:05 pm ET 27-Febrero @ Minnesota Twins 2:05 pm ET 28-Febrero Vs Toronto Blue Jays 2:05 pm ET 01-Marzo @ Philadelphia Phillies 2:05 pm ET 04-Marzo @ Boston Red Sox 2:00 pm ET 05-Marzo Vs. Minnesota Twins 2:05 pm ET 06-Marzo Vs. Tampa Bay Rays 7:35 pm ET 07-Marzo @ Washington Nationals 7:05 pm ET 08-Marzo @ New York Mets 1:10 pm ET 09-Marzo Vs. Pittsburgh Pirates 6:34 pm ET 10-Marzo @ Philladelphia Phillies 1:05 pm ET 11-Marzo Vs. Toronto Blue Jays 6:35 pm ET 12-Marzo @ Detroit Tigers 1:05 pm ET 13-Marzo @ Atlanta Braves 1:05 pm ET 14-Marzo Vs. Philadelphia Phillies 1:05 pm ET 15-Marzo Vs. Detroit Tigers 1:05 pm ET 15-Marzo @ Baltimore Orioles 6:05 pm ET 17-Marzo @ Tampa Bay Rays 1:05 pm ET 18-Marzo Vs. Boston Red Sox 1:05 pm ET 19-Marzo Vs. Baltimore Orioles 1:05 pm ET 19-Marzo @Toronto Blue Jays 1:07 pm ET 20-Marzo Vs. Baltimore Orioles 6:35 pm ET 21-Marzo @ Detroit Tigers 1:05 pm ET 22-Marzo Vs. Philadelphia Phillies 1:05 pm ET 23-Marzo @ Chicago Cubs 3:05 pm ET 24-Marzo @ Chicago Cubs 3:05 pm ET

