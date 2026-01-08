La hazaña de Colombia: Campeón de la Serie del Caribe de 2022

Los Caimanes de Barranquilla llegaron a Santo Domingo en 2022 muy animados por la invitación para jugar en la Serie del Caribe, aunque los antecedentes de equipos colombianos en la justa regional no eran nada alentadores.

Antes del torneo en República Dominicana, Colombia había sido invitada dos veces al clásico caribeño y se había marchado con las manos completamente vacías. Diez juegos disputados se habían traducido en una decena de derrotas.

Pero esa vez la historia les tenía guardado un lugar. Sin estrellas de MLB en su roster ganaron tres de los cinco juegos que disputaron en la ronda regular para conseguir una inédita clasificación a semifinales con el segundo mejor récord (4-2, y diferencial de carreras de +2), igualados con el conjunto de Venezuela.

En la instancia de semifinales eliminaron a los venezolanos, representados por Navegantes del Magallanes, con un contundente marcador de 8-1, pero esa no fue la única sorpresa. Lo mejor estaba por venir.

¿Un antes y un después?

Barranquilla se citó en la final con los anfitriones, Gigantes del Cibao, y aunque tenían al público en contra en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal se llevaron el partido decisivo con pizarra de 4 carreras por 1.

"Estoy muy contento, no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo”, declaró al portal de MLB el manager José Mosquera. “Todo el crédito para mis jugadores que vinieron a competir en cada encuentro. Creo que esto debería ser un antes y un después en el béisbol colombiano. Hoy hicimos historia y debemos aprovechar este momento para que el béisbol en Colombia siga creciendo".

“A mí me gusta que nos vean como cenicientas, eso nos da mucha confianza, pero yo creo que después de esto nos van a ver diferentes”, agregó el estratega. "Pero esto es así. Los otros equipos tienen mucha más historia en la Serie del Caribe”.

A pesar de que este triunfo tuvo muchas resonancia, y contrario a lo que esperaba Mosquera, no hubo mayor impacto en la conquista colombiana, No han vuelto a pelear por el título y ni siquiera han tenido una participación regular en el clásico caribeño. En Guadalajara 2026 declinaron la invitación con el argumento de problemas económicos.

¿Cuál fue el resultado de la final de la Serie del Caribe de 2022?

Sede Equipos Resultado Santo Domingo Caimanes de Barranquilla vs. Gigantes del Cibao 4-1

