¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Estados Unidos y Venezuela en la historia del Clásico?

Para los aficionados del béisbol de Venezuela ha sido una herida abierta la dolorosa derrota que sufrió la selección en el Clásico Mundial de 2023, cuando Estados Unidos los dejó en el camino con un dramático jonrón de Trea Turner en el octavo inning.

Pero este martes en Miami tendrán oportunidad de tomar desquite y escribir una página gloriosa en su historia en el torneo. Ya derribaron una barrera con la clasificación a la final y ahora lucharan por su primer campeonato justamente contra los estadounidenses.

Mark DeRosa y Omar López estaban en el banquillo de sus equipos en la edición pasada y el estratega de Estados Unidos recuerda aquel partido de cuartos de final.

“Tuvimos ese momento la última vez, hace tres años, con el cuadrangular de Trea Turner. Estaba viendo el juego de ellos contra Japón y vi el jonrón de Wilyer Abreu y dije, 'ellos esperaron tres años para tener ese momento'", dijo el estadounidense hace un par de días.

Ese juego no se ha olvidado, pero no es el único en el que se han medido los finalistas de hoy. Estados Unidos y Venezuela tienen un amplio historial de confrontaciones en el Clásico Mundial, con ventaja para la escuadra de las barras y las estrellas por 3-2.

1. 2009, Primera Ronda

Kevin Youkilis dio un jonrón contra Venezuela | IMAGO / Newscom World

En la primera edición del Clásico Mundial no hubo choques entre los finalistas de 2026. En 2009 sí se cruzaron sus caminos en la fase de grupos, aunque tal vez los venezolanos prefieran no recordar. Entre ambos equipos conectaron 29 inatrapables en ese duelo, pero Estados Unidos fue más contundente y ganó con pizarra de 15-6 gracias a cuadrangulares de Kevin Youkilis, Adam Dunn y Ryan Braun.

2. 2009, Primera Ronda

Henry Blanco era el receptor de Venezuela en el Clásico Mundial de 2009 | IMAGO / Newscom World

La revancha llegó pronto para la selección de Venezuela, que apenas unos días más tarde pudo devolver la moneda a los estadounidenses en un choque disputado en el Rogers Centre de Toronto. El marcador terminó 5-3 con un jonrón de Henry Blanco y el aporte de Gregor Blanco y el triunfo fue clave para que la escuadra vinotinto liderara su grupo.

3. 2009, Segunda Ronda

Sí, hubo un tercer partido entre Venezuela y Estados Unidos en la edición 2009 del Clásico Mundial por el formato de doble eliminación con el que se jugó aquella vez. Este tercer duelo también fue un festival ofensivo y la escuadra venezolana sacó la mejor parte para imponerse por 10-6 gracias a los batazos de Maximiliano Ramírez (un jonrón y tres carreras impulsadas) y Miguel Cabrera (5-3, 2B, CI).

4. 2017, Segunda Ronda

Eric Hosmer fue importante en el triunfo de Estados Unidos en 2017 | Robert Hanashiro-Imagn Images

Otra derrota dolorosa de Venezuela ante los estadounidenses. Félix Hernández entregó el partido con ventaja de 1-0 que más tarde se amplió con cuadrangular de Rougned Odor, pero el bullpen no pudo contener a la ofensiva rival. Jonrones de Adam Jones y Eric Hosmer en el octavo inning voltearon el marcador en un duelo que terminó siendo parte del camino de Estados Unidos al título de esa edición. El choque terminó 4-2.

5. 2023, Cuartos de Final

Venezuela llegaba ganado 7-5 al octavo inning en el partido de cuartos de final de la edición 2023 del Clásico Mundial con dos jonrones de Luis Arráez, y la afición contaba los outs que los separaban para clasificar a semifinales por segunda vez en la historia. Habían terminado primeros en su grupo de la primera ronda y había mucha ilusión, pero el panorama cambió en minutos. José Quijada llegó descontrolado a su relevo, llenó las bases y el cerrador Silvino Bracho heredó una situación complicada. Trea Turner conectó un grand slam que enmudeció a los venezolanos y el equipo no se pudo recuperar. Terminó 9-7.

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