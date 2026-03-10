¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre República Dominicana y Venezuela en la historia del Clásico Mundial?

Tal como se esperaba, este miércoles en Miami habrá un duelo que promete emoción, con las selecciones de Venezuela y República Dominicana enfrentadas por el liderato del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Ya se ha hecho tradición que los duelos entre venezolanos y dominicanos acaparen la atención de seguidores y analistas de este deporte. Siempre tienen en sus filas a estrellas de MLB y a lo largo de los años han ido cimentando una rivalidad intensa, que esta vez tiene un poco el aire de la revancha.

En la edición 2023 del Clásico Mundial los quisqueyanos no pudieron pasar de la primera ronda y ahora quieren cerrar esa herida levantando de nuevo el trofeo de campeones. Una de las derrotas que los sepultó en el torneo anterior fue a manos de Venezuela, que celebró ruidosamente su primer triunfo histórico ante República Dominicana después de cuatro dolorosos reveses.

Mientras se conoce el desenlace de la nueva batalla que les aguarda en el loanDepot park, es buen momento para recordar sus enfrentamientos anteriores.

1. 2006 (Fase de Grupos)

David Ortiz y Adrián Beltré celebran en el Clásico Mundial 2006 | IMAGO / Newscom World

Había mucha expectativa por este duelo en aquella primera edición del Clásico Mundial y no era para menos pues cada escuadra llegaba blindada con sus estrellas del momento. Por Venezuela abrió el partido el dos veces Cy Young Johan Santana, pero el ataque dominicano fue demoledor con 13 hits y Adrián Beltré y David Ortiz sumando cuatro cuadrangulares. Beltré remolcó cinco anotaciones. El juego terminó 11-5, y por Venezuela volaron la cerca Miguel Cabrera y Edgardo Alfonzo.

2. 2006 (Segunda Ronda)

República Dominicana se impuso a Venezuela en la segunda ronda del Clásico 2006 | IMAGO / Newscom World

Los venezolanos pedían revancha y les llegó la oportunidad. Después del despliegue del primer duelo se esperaba un partido muy ofensivo y resultó lo contrario: fue un duelo de pitcheo que se decidió por detalles. República Dominicana se puso arriba desde el primer inning gracias a Moisés Alou, Bobby Abreu impulsó el empate para Venezuela en el sexto capítulo y en el séptimo llegó la carrera decisiva por un passed ball del receptor Ramón Hernández. Fue una nueva decepción para los venezolanos, que se quedaron en el camino con una derrota por 2-1.

3. 2013 (Fase de Grupos)

Pasó un tiempo para que Venezuela y República Dominicana volvieran a verse las caras en el Clásico Mundial y, cuando sucedió, de nuevo la victoria fue al lado de los quisqueyanos. La edición de 2013 vio a República Dominicana levantar el trofeo de campeón y lo hizo de forma invicta. Una de sus víctimas fue la escuadra venezolana, que vio a Robinson Canó (a la postre MVP del torneo) castigar a su pitcheo con tres imparables y tres carreras impulsadas, el ahora gerente Nelson Cruz aportó dos anotaciones más, mientras Pablo Sandoval se destacaba por los vencidos. El marcador terminó 9-3.

4. 2017 (Segunda Ronda)

Una nueva edición del Clásico y una nueva victoria de los dominicanos sobre Venezuela. Esta vez la decepción de los aficionados venezolanos fue mayor, porque fue una derrota por blanqueo de 3-0. El duelo de segunda ronda se disputó en el Petco Park de San Diego. Un jonrón de Gregory Polanco rompió el empate a cero en el quinto inning y otro vuelacercas, este de Nelson Cruz, terminó de sentenciar la victoria para República Dominicana, que mantuvo a raya a la ofensiva venezolana con un sólido trabajo de su bullpen.

5. 2023 (Primera Ronda)

La edición 2023 del Clásico Mundial trajo, al fin, una razón para que los aficionados venezolanos pudieran celebrar. Fue un torneo para el olvido para República Dominicana, que se quedó en la fase de grupos y no pudo avanzar a cuartos de final. Además, vieron el primer triunfo histórico de Venezuela en sus enfrentamientos en este torneo y ante su ganador del Cy Young, Sandy Alcántara. El relevo de siete ponches de Luis García fue clave, tanto como como la combinación de Anthony Santander y David Peralta en la producción ofensiva. Terminó 5-1.

