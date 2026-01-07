Horarios de la Serie del Caribe de 2026 en Guadalajara

La falta de disposición de República Dominicana, Puerto Rico y México de jugar en Caracas obligó a la Confederación del Caribe a tomar la decisión de despojar a Venezuela de la sede de la Serie del Caribe y otorgarle la sede a Guadalajara, México.

Eso trajo algunos cambios, pues los venezolanos anunciaron que no disputarían el torneo en Jalisco. También renunciaron dos invitados: Cuba y Colombia, y esto obligó a los nuevos organizadores a tomar medidas, como la presencia de dos equipos del país anfitrión (el campeón y subcampeón de la final de la Liga del Pacífico).

El Estadio Panamericano de Guadalajara, en Zapopan, será escenario para todos los juegos de esta edición del torneo y los organizadores cuentan con que habrá mucho interés por la competencia, a pesar de no contar con participación del campeón de la LVBP.

No hubo mayores modificaciones al calendario del torneo a pesar de que en Jalisco habrá tres equipos menos de lo esperado y se mantienen las fechas iniciales: del 1 al 7 de febrero, con cinco jornadas para la ronda regular -que se jugará en un formato todos contra todos-, un día para las semifinales y otro para la final.

¿Cómo quedan los horarios en México?

Exceptuando la disputa por el título en el último día, cada jornada tiene previstos dos partidos diarios, pero para saber la hora de los choques se necesitará presentar varias zonas horarias.

Por ejemplo, el primer duelo de cada jornada está programados para las 2:00 p.m., hora del centro de México. En el mismo país hay que calcular una hora menos en la Zona Sureste (1:00 p.m.), una hora más en la Zona Pacífico (3:00 p.m.) y dos horas más en la Zona Noroeste (4:00 p.m.).

¿Cómo son los horarios de la Serie del Caribe en América Latina?

Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana comparten huso horario con la Zona Noroeste (dos horas más que el centro de México, 4:00 p.m. para la primera tanda) y en el Este de Estados Unidos y Panamá pueden guiarse por la hora de la Zona Pacífico (una hora más, 3:00 p.m).

Para el segundo de cada jornada el criterio es el mismo. La hora de las 7:00 p.m., es la del centro de México, En Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana comparten horario con la Zona Noroeste (dos horas más, 9:00 p.m.), mientras que el Este de Estados Unidos, Panamá y la Zona Pacífico tienen un ahora más (8:00 p.m.).

¿Cómo quedó el calendario de la Serie del Caribe?

Fecha Hora Juego 1 de febrero 1:00 p.m (hora de Ciudad de México) 2:00 p.m (Panamá y el Este de USA) 3:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) México 2 vs. Puerto Rico 1 de febrero 7:30 p.m (hora de Ciudad de México) 8:30 p.m. (Panamá /Este de USA) 9:30 (Venezuela, PR, RD) República Dominicana vs. México 1 2 de febrero 2:00 p.m (hora de Ciudad de México) 3:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 4:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Puerto Rico vs. República Dominicana 2 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 9:00 p.m (Venezuela, PR, RD) México 1 vs. Panamá 3 de febrero 2:00 p.m (hora de Ciudad de México) 3:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 4:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Panamá vs. México 2 3 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) México 1 vs. Puerto Rico 4 de febrero 2:00 p.m (hora de Ciudad de México) 3:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 4:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Panamá vs. República Dominicana 4 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) México 2 vs. México 1 5 de febrero 2:00 p.m (hora de Ciudad de México) 3:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 4:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Puerto Rico vs. Panamá 5 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) República Dominicana vs. México 2 6 de febrero Semifinales 2:00 p.m (hora de Ciudad de México) 3:00 p.m (Panamá/ Este de USA) 4:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Equipo 1 vs. Equipo 4

6 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Equipo 3 vs. Equipo 2 7 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m. (Venezuela, PR, RD) Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2



