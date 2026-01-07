Los récords históricos de la Serie del Caribe

Aunque la Serie del Caribe siempre ha sido un torneo corto, es fascinante estudiar los récords de una justa apasionante, que reúne a los campeones de las principales ligas de la región, con emblemáticos peloteros que han dejado marcas en este campeonato.

La primera edición de la Serie del Caribe se remonta a 1949, cuando La Habana, Cuba, fue la primera sede del evento. Desde entonces, se podría dividir la historia del torneo en dos etapas, primero de 1949 a1960 y luego de 1970 hasta la actualidad.

Este torneo es avalado por las Grandes Ligas, por lo que los jugadores con contrato con los equipos de la MLB pueden participar en el evento, a diferencia de otros campeonatos que no cuentan con el permiso para utilizar a peloteros del sistema de Estados Unidos.

A continuación, en Sports Illustrated repasamos 10 récords interesantes de la Serie del Caribe:

1. Más campeonatos por equipo

El Licey es un equipo de mucha tradición en República Dominicana | Christopher Pasatieri/GettyImages

Si hay un equipo que domina la Serie del Caribe, esos son los Tigres del Licey. El máximo campeón de LIDOM también lidera el torneo caribeño con 11 títulos. Es uno de los equipos con mayor legión de aficionados en la República Dominicana y se han convertido en una auténtica pesadilla para los rivales, ya que cada vez que participan dejan una gran impresión. En 1971 participaron por primera vez en la justa como representante del país quisqueyano.

2. Más campeonatos por país

República Dominicana es el país más ganador de la SDC | Jam Media/GettyImages

República Dominicana ostenta el récord de más campeonatos por país, con 22 coronas. Tigres del Licey (11 títulos), Águilas Cibaeñas (6 títulos), Leones del Escogido (4 títulos) y Toros del Este (1 título) son los equipos que han levantado la corona. Además, tradicionalmente República Dominicana lleva un equipo cargado de jugadores con gran experiencia en las Grandes Ligas, lo que llena de vistosidad el torneo.

3. Victorias consecutivas en SDC

Robinson Canó acostumbra a reforzar al equipo dominicano en las Series del Caribe | Jam Media/GettyImages

Otro equipo dominicano domina este apartado. En lo que respecta a racha de victorias consecutivas, las Águilas Cibaeñas tienen este registro con 15 victorias al hilo, racha que se inició en la edición de 2008 y culminó en el torneo de 2021. En total, el equipo del Cibao tiene seis campeonatos y es también uno de los equipos históricos en República Dominicana.

4. Equipos bicampeones

Criollos de Cagua logró la hazaña en las ediciones de 2017 y 2018 | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

En la Serie del Caribe hay pocos equipos que se pueden dar el lujo de ostentar dos campeonatos consecutivos en la Serie del Caribe. Los Tigres de Marianao (Cuba, 1957-1958), las Águilas Cibaeñas (1997-1998) y los Criollos de Caguas (Puerto Rico, 2017-2018) son los equipos que se han coronado en campeonatos seguidos.

5. Más jonrones en un juego

González representó a México en el Clásico Mundial y en la Serie del Caribe | Donald Miralle/GettyImages

Nadie en México olvida el día en que Adrián González, jonronero histórico de este país en la MLB, conectó tres cuadrangulares en un solo juego contra República Dominicana. Fue en 2009, cuando representó a los Venados de Mazatlán. Disputó 15 temporadas en las Grandes Ligas, con 317 cuadrangulares y 1.202 carreras remolcadas.

6. Jonrón más largo

Cabrera representó a Venezuela en el 2005 | JUAN BARRETO/GettyImages

Este récord está en posesión del venezolano Alex Cabrera, quien con los Tigres de Aragua, en la edición de 2005, sacó la bola en el estadio Teodoro Mariscal y, aunque no hay un registro exacto de la distancia del batazo, es considerado como el jonrón más largo en la historia del campeonato. Cabrera fue jonronero en Japón y es dueño también del récord de más cuadrangulares en una temporada (21) de la LVBP junto a Renato Núñez.

7. Récord de hits, jonrones y remolcadas

Tejada es dueño de varios récords en Serie del Caribe | RONALDO SCHEMIDT/GettyImages

Esos tres departamentos pertenecen al que es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos de la Serie del Caribe, Miguel Tejada. El "Pelotero de la Patria", como se le conoce en República Dominicana, ostenta los récords históricos de más jonrones (15), carreras remolcadas (170), y hits (275) en la historia del evento caribeño. A pesar de que era una estrella en Grandes Ligas, siempre conseguía el permiso para participar con el equipo dominicano en el torneo.

8. Más victorias de por vida

Cuba ya no forma parte de la Confederación del Caribe | LEO RAMIREZ/GettyImages

Si hay un lanzador que dominó la primera etapa del torneo, cuando Cuba ganó 7 de las 12 primeras ediciones, ese era Camilo Pascual. Aún tiene en su poder el récord de más victorias en el torneo, con seis. Cuba, luego de los problemas políticos y la prohibición del presidente Fidel Castro para actuar en el torneo, tuvo una larga ausencia en los torneos. Ahora participan de vez en cuando en calidad de invitado.

9. Más títulos para un manager

Fermín tiene cuatro campeonatos con las Águilas Cibaeñas | Jam Media/GettyImages

Félix Fermín, histórico dirigente dominicano, es el manager más ganador de la competencia, con cuatro títulos, todos con las Águilas Cibaeñas. Es curioso porque el dirigente ha ganado cuatro de las seis coronas que tiene el equipo del Cibao. Es considerado uno de los mejores managers, no solo de República Dominicana, sino de todo el Caribe.

10. Único no hitter individual

El único lanzador que ha conseguido un juego sin hits ni carreras en la historia de la Serie del Caribe es Thomas Fine, de Cuba, quien con los Leones de la Habana lo logró en 1952, ante el equipo de Venezuela. Luego en 2023 los Indios de Mayagüez de Puerto Rico le recetaron un no hitter combinado a la representación de República Dominicana.