La impresionante velocidad de salida del jonrón de Aaron Judge en su primer turno en el Yankee Stadium en 2026

Aaron Judge no tardó en responder al llamado que había hecho a la afición del Bronx. Antes del primer juego en casa de la temporada, el estelar cañonero expresó su deseo de que los fanáticos se hicieran sentir en el Yankee Stadium. De hecho, puso la primera piedra para un ambiente de celebración al despachar de inmediato su tercer jonrón del 2026 de MLB.

Efectivamente, en su primer turno oficial como local en 2026, el capitán de los New York Yankees conectó un contundente batazo de cuatro bases, con uno a bordo, que puso de pie a los asistentes y volteó un compromiso que se encontraba 1-0 para Miami Marlins. La tabla viajó por el jardín izquierdo frente al lanzador dominicano Eury Pérez, aprovechando una slider en cuenta de 1-1 mientras Trent Grisham circulaba por las almohadillas.

Según las métricas de Statcast, la bola conectada por El Juez salió disparada a 101.2 millas por hora y recorrió una distancia de 387 pies, confirmando una vez más el poder que caracteriza al ícono moderno de los Bombarderos. La conexión fue una muestra clara de su capacidad para cambiar el rumbo de un juego con un sólo swing.

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Aaron Judge DEMOLISHED this baseball 😮 pic.twitter.com/ncTLq9JBGn — MLB (@MLB) April 3, 2026

Por su parte, el manager de los Yankees, Aaron Boone, había comentado a los medios de comunicación, previamente durante la gira por la Costa Oeste que el toletero derecho aún estaba en proceso de conseguir su mejor ritmo. Sin embargo, los resultados recientes sugieren lo contrario, ya que tres de sus primeros cuatro imparables del ejercicio han sido cuadrangulares, una señal de que su impacto ofensivo se mantiene.

Judge arribó a este ejercicio como el vigente MVP de la Americana, galardón que ha conquistado en tres de los últimos cuatro años. Asimismo, su consistencia y liderazgo lo han consolidado como una de las figuras más influyentes del béisbol actual.

A lo largo de 11 contiendas de Grandes Ligas, el experimentado jardinero ha mantenido números impresionantes, cortesía de un nada despreciable .293 de average y un superlativo .412 en porcentaje de embasado, agregando 371 jonrones y 835 producidas. Al margen de sus citados MVP, la luminaria de los mulos colecciona el Novato del Año en 2017, siete invitaciones al All-Star Game, cinco Bates de Plata y una corona de bateo alcanzada, precisamente, en 2025; mientras que en 2022 implantó la marca vitalicia en vuelacercas en un sólo curso del joven circuito, con 62.

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