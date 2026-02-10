El infielder que obtuvieron los Yankees en un cambio con los Athletics

Los Yankees de Nueva York siguen armando su roster en el marco de los entrenamientos primaverales y este miércoles ejecutaron un cambio con los Athletics para sumar al infielder Max Schuemann en detrimento del prospecto dominicano Luis Burgos, quien se colocará la camiseta del equipo que pronto hará vida en Las Vegas.

Schuemann apenas bateó para .197 con 20 anotadas, cuatro dobles, dos triples, dos jonrones, 13 impulsadas, 22 boletos y siete bases robadas en 101 juegos con los Atléticos en 2025, en lo que fue una campaña discreta pese a contar con 213 apariciones.

Defensivamente, Schuemann jugó en la segunda base (39 juegos), tercera base (27), campocorto (24), jardín izquierdo (siete), jardín central (cuatro) y jardín derecho (dos); por lo que los Bombarderos del Bronx ganan un utility que podría ser muy valioso para el manager Aaron Boone en el Opening Day.

The New York Yankees today announced that they have acquired infielder Max Schuemann from the Athletics in exchange for minor league right-handed pitcher Luis Burgos.



To make room on the 40-man roster, the Yankees have designated OF Yanquiel Fernández for assignment.… — New York Yankees (@Yankees) February 9, 2026

Cabe recordar que el campocorto Anthony Volpe no estará en el roster del Día Inagural de los Yankees por una lesión, por lo que Boone acordó con la directiva sumar infielders que puedan sopesar su baja, al menos durante el primer mes de la temporada.

En dos temporadas con los Athletics, Schuemann dejó promedios de .212/.306/.297 con 18 dobles, 9 jonrones, 47 carreras remolcadas y 21 bases robadas. Fue seleccionado por los Atléticos en la vigésima ronda del Draft de la MLB de 2018, proveniente de Eastern Michigan University.

A su vez, los Yankees, para hacerle un cupo en el roster al utility, tuvieron que colocar en asignación al jardinero cubano Yanquiel Fernández.

¿Qué ganaron los Athletics en el cambio con los Yankees?

Los Athletics sumaron en el cambio al lanzador dominicano Luis Burgos, quien fue firmado por los Yankees de Nueva York como agente libre no drafteado el 2 de junio de 2024.

Burgos, en dos temporadas en las ligas menores de los Bombarderos del Bronx, dejó marca de 4-4 con efectividad de 3.39 y 71 ponches en 25 juegos (10 aperturas). En la campaña pasada registró foja de 3-4, 2.44 de promedio de carreras limpias permitidas, 48 ponches, 23 boletos y 1.161 de WHIP en 51.2 entradas de trabajo, repartidas en 8 aperturas y tres relevos.

Los Athletics quedaron cuartos en el Oeste de la Liga Americana con récord de 76-86 en la campaña pasada, por lo que siguen en su reconstrucción de cara a su mudanza a Las Vegas en los próximos años.

