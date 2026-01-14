Italia en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Es un hecho sin discusión que en Italia manda el fútbol. Pero desde hace algunos años, el béisbol se ha vuelto un deporte popular y selecciones italianas tienen participación en torneos internacionales, con buenos resultados en competencias europeas.

Italia ha tenido representación en el Clásico Mundial de Béisbol desde su primera edición y aunque desde luego en el roster se ven jugadores nacidos en este país, no se puede obviar el aporte de estadounidenses descendientes de italianos. No son pocos los peloteros de MLB que cumplen esta condición y han reforzado al equipo europeo.

La selección dio una sorpresa en 2013 y desde entonces la afición espera con ansias ver hasta dónde son capaces de llegar. En 2026 estará dirigida por el venezolano Francisco Cervelli, que fue receptor en Grandes Ligas por 13 temporadas y vistió el uniforme de los New York Yankees, entre otros equipos.

Cervelli tiene la misión de al menos igualar lo que hicieron en la edición anterior, cuando estaban dirigidos por un miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza, y llegaron a cuartos de final. “Es un honor asumir este rol", dijo el piloto a MLB.com el anuncio de la noticia. “Estoy listo para trabajar y encabezar a este equipo, inspirando a las futuras generaciones de jugadores”.

Italy is headed to the Quarterfinals in Japan! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/MIr8q1MK6B — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

¿Cuál fue su mejor actuación?

Para Francisco Cervelli es todo un desafío este nombramiento, porque Piazza dejó el listón alto. En 2023 dirigió a los italianos a su mejor actuación en la historia del Clásico Mundial, cuando consiguieron la clasificación en un disputado Grupo A en el que todos los equipos terminaron con idéntico récord de 2-2.

Avanzaron a cuartos de final y fueron derrotados 9-3 por la escuadra de Japón, que a la postre resultó campeón en el torneo. Aunque esa actuación representó mucho para la selección italiana terminaron octavos en la tabla, por lo que hasta ahora su mejor presentación sigue siendo el séptimo lugar que obtuvo sorpresivamente en 2013, cuando el equipo pasó a la segunda ronda.

En las dos primeras ediciones ocuparon el décimo puesto y en 2017 fue su peor torneo: terminaron en el puesto 12.

Italia siempre tuvo a Mike Piazza como parte de la selección | Doug Benc/GettyImages

Las leyendas de Italia en el Clásico Mundial

Varios jugadores establecidos en Grandes Ligas han vestido en uniforme de Italia a lo largo de la historia del Clásico Mundial. En el pasado contaron con nombres como el del jardinero Sal Frelick y el lanzador Jason Simontacchi, además del propio Cervelli, Alex Liddi, Alessandro Maestri, Pete Incaviglia, Frank Catalanotto, Mike Lowell y Jason Castro.

Piazza, que tiene su placa en Cooperstown, estuvo siempre vinculado al staff de la selección y alguna vez también lo estuvieron Jason Giambi y John Franco. Más recientemente las principales figuras del equipo son el pelotero de los Kansas City Royals Vinnie Pasquantino, además de David Fletcher y Nicky López.

¿Qué posibilidades tiene Italia en el Clásico Mundial de 2026?

En esta edición del Clásico Mundial regresa Pasquantino y tendrá la ayuda de Jac Caglianone, mientras se escuchan rumores de que el veterano inicialista Anthony Rizzo podría salir de su retiro para jugar con Italia.

Aunque luce difícil que Italia consiga pasar de la primera ronda, pues tiene que sacar a Estados Unidos o México, en las predicciones se le ve como parte del top 10 del torneo. Las probabilidades de ser campeón que le pronostican las casas de apuestas y la Inteligencia Artificial son de apenas el 2%.

