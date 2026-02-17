Jasson Domínguez o Spencer Jones: ¿A quién deben cambiar los Yankees en 2026?

En la organización de New York Yankees han evitado cambiar a Jasson Domínguez y Spencer Jones desde hace varias zafras, y en un tiempo incluso les pusieron una etiqueta de intocables. Se sabe que hubo algunas propuestas de negocio que se truncaron por la negativa del Bronx a sacrificarlos, pero muchos en la MLB piensan que es inevitable y que tendrán que hacerlo tan pronto como en esta temporada de 2026.

El escenario es fácil de explicar. Los neoyorquinos sigue sumando años sin ganar la Serie Mundial, vieron blindarse a sus rivales de división en este receso de campaña y necesitan reforzar su pitcheo, sabiendo que tienen a tres abridores clave (Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt) comenzando la temporada en lista de lesionados y sin fecha de incorporación.

El bullpen también ha sido un dolor de cabeza en las últimas temporadas y se dice que buscan ayuda para el cuadro interior. Todo eso se traduce en negociaciones que tendrán un costo. Y Domínguez y Jones están en primera línea para ser usados como retorno por una razón simple: ninguno tiene lugar en los jardines de los Yankees.

.@DeeshaThosar thinks Jasson Dominguez could be on the move before Opening Day 👀 pic.twitter.com/A1r4VTNXUU — MLB Network (@MLBNetwork) February 14, 2026

Las firmas de Trent Grisham para 2026 y Cody Bellinger con un contrato multianual dejan a los jóvenes outfielders sin oportunidad de ser titulares. El alto mando se está planteando enviar al dominicano a Triple A con plena conciencia de que a su edad necesita jugar a diario y en el conjunto de Aaron Boone no tendrá esa oportunidad.

¿A quién cambiarán los Yankees?

Para Spencer Jones, que apenas en 2025 fue promovido al Scranton Wilkes-Barre y ni siquiera ha debutado en MLB, el panorama es todavía más complejo. En los Yankees saben, además, que cualquiera de los dos recibiría interés si están disponibles en el mercado y que pueden ser parte de un paquete que les garantice una pieza de alto valor.

No se puede descartar, incluso, que se sientan obligados a darle salida a los dos si la situación se vuelve apremiante. Los Yankees están obligados a ganar y los pronósticos para ellos en la temporada que está por comenzar no son muy optimistas. Pero si tienen que elegir entre uno de los dos, tal vez quien sea cambiado primero sea Spencer Jones.

Es verdad que Domínguez - un jugador de cinco herramientas y bateador ambidiestro - está más desarrollado y ya tiene una temporada completa en las mayores. Pero Jones es más proclive a ser cambiado porque en Nueva York ya tienen suficientes bateadores zurdos y porque el joven puede tener más valor en su condición de prospecto top, sobre todo si consigue bajar su tasa de ponches y se mantiene desplegando poder.

