Javier Báez lamenta no estar con Puerto Rico en el Clásico Mundial: “Es mi culpa”

Javier Báez dio la cara ante la prensa que lo abordó en el Spring Training de los Detroit Tigers. En sus declaraciones asumió la responsabilidad por sus acciones y lamentó que la consecuencia fuese no poder ser parte de la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

La baja de Báez se sumó a la de Francisco Lindor y Carlos Correa para crear un caos en el equipo boricua. Los dos últimos no fueron aprobados por el seguro, mientras que el veterano de Detroit afronta una suspensión por haber dado positivo en un control antidoping.

“No quiero señalar a nadie porque esto es completamente mi culpa. Yo fui el que falló la prueba”, dijo ante los periodistas en la apertura de los campos de entrenamientos de MLB, sin ocultar su decepción.

Javier Baez says failed drug test that led to 2026 WBC ban hurt 'my family, my reputation' https://t.co/FQSJ6HekGm pic.twitter.com/SQjKbWcmyh — New York Post (@nypost) February 18, 2026

“Es realmente frustrante no poder estar allí y ser parte de esto. Tener la oportunidad de participar y que ahora me la quiten duele mucho”, reconoció. “Duele mucho a mi familia, a mi reputación".

Javier Báez tiene 33 años de edad y ha jugado 12 temporadas en las Grandes Ligas con Detroit, New York Mets y Chicago Cubs, con los que fue campeón de la Serie Mundial de 2016.

¿Cuál es la razón de su ausencia en el Clásico Mundial?

Javier Báez se quedó fuera del que hubiese sido su tercer Clásico Mundial. Ya había representado a Puerto Rico en las ediciones de 2017 y 2023.

Su ausencia se debe a que falló un control antidopaje que se realizó el 12 de marzo de 2023. El informe presentado por la International Testing Agency (ITA) señaló que hubo una violación al Artículo 2.1 (presencia de Carboxi-THC), referido a la detección de un metabolito del cannabis en la muestra del jugador.

Esto quiere decir que se encontraron evidencias de consumo previo de marihuana. Este resultado inhabilita a Báez para participar en eventos avalados por la World Baseball Softball Confederation (WBSC) durante dos años, en un período comprendido entre el 26 de abril de 2024 y el 25 de abril de 2026.

Se entiende que el consumo de marihuana está permitido bajo la política de drogas de MLB, pero está prohibido por el organismo rector del WBC, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

“Entiendo las reglas”, dijo Báez al NY Post. “No es que estuviera tomando esteroides ni nada para durar más. Ellos tomaron esa decisión. No me importa, o mejor dicho, sí me importa. Simplemente me callo”.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol