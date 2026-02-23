Jazz Chisholm Jr. de Yankees revela por qué nunca firmaría con Los Angeles Dodgers

Jazz Chisholm Jr. se convertirá en agente libre después de finalizada la campaña 2026 de las Grandes Ligas y será, sin duda alguna, uno de los mejores infielders disponibles en el mercado, lo que llamará la atención de los grandes equipos.

En los últimos años, el equipo con mayor músculo económico ha sido Los Angeles Dodgers, con contrataciones millonarias de peloteros que duran poco en la agencia libre antes de tener una gran oferta del conjunto dirigido por Dave Roberts.

En ese sentido, se podría esperar que Chisholm Jr., quien evitó el arbitraje con los Yankees para este año y firmó por 10.2 millones de dólares, reciba una oferta millonaria de los Dodgers, en el contrato multianual que tanto busca para su carrera.

Sin embargo, el segunda base no tiene entre sus planes unirse a los Dodgers. “Iría a los Angels antes que a los Dodgers. Querría ir y ganar por mi cuenta. Prefiero construir mi propio techo que ir a los Dodgers”, dijo Chisholm Jr. a NJ.com.

Chisholm ha tenido una personalidad retadora desde que subió a Grandes Ligas y no se tiende a guardar nada en entrevistas. El desaire que le ha hecho a los Dodgers con estas declaraciones podría hacer que no reciba ofertas del equipo californiano en el otoño de este año.

En los Dodgers está Miguel Rojas, con quien Chisholm Jr. tuvo un encontronazo cuando el venezolano fue capitán de los Miami Marlins. Esto también pudo estar sobre la mesa en la decisión del infielder de no querer firmar con Los Angeles.

A pesar de que Rojas se planea retirar después de la campaña 2026, planea seguir en la divisa de los Dodgers como coach de desarrollo de peloteros. Sin embargo, en los planes de Chisholm Jr. no está coincidir en un equipo nuevamente con el venezolano, no importa cuál sea el rol.

Chisholm Jr. llegó antes de la fecha límite de cambios de la temporada 2024 a los Yankees y fue clave en la primera clasificación a una Serie Mundial del equipo del Bronx desde 2009. Perdieron ante los Dodgers en 5 partidos y eso debe estar todavía en la mente del infielder.

Chisholm Jr., de 28 años de edad, se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Yankees con una temporada 30-30, después de conseguir 31 jonrones y 31 bases robadas en la temporada pasada.

