Jeremy Peña y Tatsuya Imai a la lista de lesionados: ¿Cuándo regresan a los Houston Astros?

Los Houston Astros atraviesan un momento complicado en el inicio de la temporada y las inoportunas lesiones de Jeremy Peña y Tatsuya Imai pudiera alargar la racha adversa de los dirigidos por Joe Espada.

El torpedero Peña fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días debido a un tirón de primer Grado en la corva derecha. Por su parte, el lanzador Imai fue puesto en la lista de incapacitados de 15 días por fatiga en su brazo.

En los movimientos del equipo de Houston, Jayden Murray fue enviado a Triple A, mientras que el lanzador diestro J.P. France, el zurdo Colton Gordon y el infielder Shay Whitcomb fueron subidos a Grandes Ligas desde la categoría de antesala de la MLB.

En la derrota 8-7 ante los Seattle Mariners del sábado, Peña tuvo que abandonar el compromiso por rigidez en la rodilla derecha. El domingo no vio acción y esta semana los Astros emitieron un comunicado explicando la situación de su estelar campocorto.

Imai tuvo problemas para colocar la bola en strike en el encuentro del viernes ante Seattle y apenas pudo completar un out. Sintió problemas en su brazo y de inmediato el equipo lo envió a Houston para conocer su problema.

Astros Place Jeremy Peña, Tatsuya Imai On Injured List https://t.co/bGv4r2ZMwW pic.twitter.com/dM0OxPeRGb — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) April 13, 2026

Esto se suma a las bajas de los lanzadores Hunter Brown y Cristian Javier, quienes también ingresaron en la lista de lesionados del equipo.

Peña ha tenido un 2026 lleno de lesiones. En un juego de exhibición con la selección de República Dominicana previo al Clásico Mundial se lesionó un dedo de la mano y no pudo actuar con el equipo en el torneo de selecciones. Viajó de inmediato a Florida para incorporarse a los campos de entrenamiento del equipo sideral y tratar su lesión.

Aunque todavía no hay fechas de regreso confirmadas, se espera que ambos jugadores puedan estar disponibles en dos semanas, pero todo dependerá de la evolución de sus lesiones.

Peña tiene una línea ofensiva de .256/.304/.349 con una base robada en 10 juegos en este inicio de campaña. Viene de un 2025 por todo lo alto, participando en el Juego de Estrellas y quedando en la séptima posición de la votación al MVP.

Por su parte, Imai exhibe una efectividad de 7.27 tras tres aperturas en 2026. El japonés se unió a los Astros en la temporada baja con un contrato de tres años y 54 millones de dólares, tras una exitosa carrera en su país.

Más contenido de MLB