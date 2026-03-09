Jesús Luzardo acuerda extensión por 5 años y $135 millones con los Phillies

Jesús Luzardo llegó a un acuerdo de extensión de contrato con los Philadelphia Phillies por 5 años y 135 millones de dólares, en un pacto que le da estabilidad a un lanzador que ha sido afectado por lesiones durante toda su carrera.

El venezolano, que viene de su mejor campaña en las Grandes Ligas en 2025, superó por primera vez los 180 innings en una temporada, con 183.2 entradas, dejando una efectividad de 3.92, con 15 victorias, 7 derrotas, 216 ponches y 55 boletos en su séptima campaña en la gran carpa.

De acuerdo con el periodista Robert Murray, de Fansided.com, el pacto de Luzardo incluye una opción del equipo por $32.5 millones, un bono de $2 millones por cada año que termine entre los cinco mejores en la votación al Cy Young, con un máximo de $42.5 millones.

Además, entre los parámetros de su nuevo acuerdo está un bono por traspaso de 1 millón de dólares cada vez que sea cambiado hasta que alcance los 10 años en las Grandes Ligas, que será después de tres temporadas.

Luzardo, de 28 años de edad, está entre los mejores lanzadores zurdos de todo el béisbol en cuanto a salario, con un promedio de $27 millones por temporada. Es superado por Framber Valdez (38.3 millones de dólares), Blake Snell (30.01), Garret Crochet (28.3) y Max Fried (27.5).

BREAKING: SP Jesús Luzardo and the Phillies have agreed on a five-year contract extension, per @JeffPassan.



Luzardo finished sixth in fWAR (5.3) among starting pitchers last season, his first in Philadelphia. pic.twitter.com/Pw3QOaEJkl — Yahoo Sports (@YahooSports) March 9, 2026

Cabe recordar que Luzardo llegó en diciembre de 2024 a los Phillies en un cambio desde los Miami Marlins. Antes de pasar por el equipo de Florida, había pasado sus primeras dos temporadas y media con los Athletics.

Aunque Luzardo es nacido en Perú, es de ascendencia venezolana y ha querido ser vinculado con esta nación. Podría jugar en la segunda ronda con el equipo venezolano, ya que aparece en la lista de reserva de lanzadores del manager Omar López.

De hecho, la negociación de su contrato pudo influir en su decisión de no estar con el equipo nacional en la primera ronda. Aunque tenía la aprobación del seguro para actuar, el zurdo prefirió mantenerse en el campo de entrenamiento de los Phillies.

Ante esta situación, Venezuela igualmente lo inscribió en el equipo en la reserva. Puede sustituir a otro lanzador y actuar con el equipo a partir de los cuartos de final, fase a la que ya está clasificado el equipo venezolano.

Luzardo junto con Cristopher Sánchez, Zack Wheeler, Aaron Nola y Andrew Painter formarán parte de la rotación de los Phillies en el 2026.

