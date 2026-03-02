Últimas noticias y rumores del Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Luzardo habla del plan con Venezuela, Ohtani y más

Ya Jesús Luzardo había dejado saber que está en comunicación constante con el manager Omar López para integrarse a la selección de Venezuela en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Pero este fin de semana, desde el campo de entrenamientos de Philadelphia Phillies, el zurdo dio detalles más precisos. Declaró al portal de MLB que le informó a la federación venezolana que su plan es subir al montículo si su país lo necesita para la semifinal o la final.

“Sí. Esperemos a ver qué sucede”, dijo Luzardo, de 28 años de edad y quien entró a su última temporada de arbitraje antes de la agencia libe. “Si me necesitan, ahí estaré”.

Esa aparición le permitirá cumplir con su escuadra y también mantener su trabajo con Philadelphia para la campaña de 2026. “Abriré un juego y volveré”, puntualizó sobre su eventual participación en el Clásico Mundial con Venezuela.

¿República Dominicana perderá a Johan Rojas?

Los medios dominicanos - Listín Diario entre ellos- informaban este domingo que el outfielder Johan Rojas podría salir del roster del equipo dominicano en el Clásico Mundial. En redes sociales apuntan a que el patrullero resultó positivo en un control antidoping.

Rojas no estuvo este domingo con el resto de la escuadra en el primer entrenamiento de la selección quisqueyana en el LoanDepot Park de Miami. Los reportes señalan que tampoco haría el viaje este lunes hacia la República Dominicana para los partidos de exhibición contra Detroit Tigers.

A falta de información oficial, lo que se espera que el gerente de la selección, Nelson Cruz, hable este lunes y aclare la situación.

Heliot Ramos cumplirá un sueño en San Juan

El outfielder de San Francisco Giants y la selección de Puerto Rico, Heliot Ramos, está ansioso porque empiece el Clásico Mundial de Béisbol. “Será un momento de orgullo. “Mi familia estará allí. Siempre lo soñé. Mi familia siempre lo soñó. Mi hermano jugó en 2023. Ahora, yo voy a jugar. Es algo muy emotivo para mí, mi familia y todos los que me rodean”, le dijo al portal de MLB.

“Va a ser una locura”, agregó Ramos, que dejó el campamento de los Giants el domingo. “Cada vez que hay finales en la Liga Invernal de Puerto Rico, se llena. Ahora, será diez veces más. Estoy emocionado. La afición está emocionada. Sé que tuvimos un par de bajas, pero al final, tenemos que salir a competir. Sé que los que no estarán allí nos estarán animando. Obviamente, siempre nos están hablando y todo eso”.

México confirma su cuerpo técnico

La Comisión de Selecciones Nacionales de México conformó este fin de semana que el cuerpo técnico de la escuadra para el Clásico Mundial tiene “un total de 20 integrantes que formaron parte del histórico proceso de 2023 (…) apostando por la experiencia, la cohesión del grupo de trabajo y la confianza en un modelo que ya dio resultados a nivel internacional”.

Junto al manager Benjamín Gil trabajarán el coach de banca Vinicio Castilla y el coach de pitcheo Elmer Dessens. También son parte del staff Horacio Ramírez (coach de bullpen), Roberto “Bobby” Magallanes (coach de bateo), Jacob Cruz (coach asistente de bateo), Tony Perezchica (coach de tercera base), Gil Velázquez (coach de primera base), Manny del Campo (coach de receptores/BP) y Noé Muñoz (coach Asistente)

Tarik Skubal quedó listo para lanzar en el Clásico

La próxima vez que Tarik Skubal suba al montículo, será en el Daikin Park de Houston para enfrentar a Gran Bretaña, como parte del equipo de Estados en el Clásico Mundial de Béisbol. Y el zurdo está emocionado de trabajar con el coach de pitcheo Andy Pettitte.

“Va a ser divertidísimo. Obviamente, el conocimiento, hay muchísimos zurdos ahí. [Clayton] Kershaw es un futuro miembro del Salón de la Fama. Andy Pettitte es el coach de lanzadores. Habrá chicos con los que podré hablar sobre el pitcheo en general, cómo lo hacen, si se trata de la exploración, si se trata de la preparación, si es algo que hicieron más adelante en su carrera que les ayudó a lanzar tanto tiempo, porque todos ellos tuvieron carreras bastante largas. Algo positivo saldrá de esto, seguro; solo que aún no sé qué será”, aseguró el as de Detroit Tigers.

“Va a ser increíble”, agregó Skubal a MLB.com. “Voy a sentirme muy orgulloso de hacerlo. Creo que compartir la habitación con esos chicos también será especial. Es como un Juego de Estrellas, pero puedes pasar una semana allí. Son los mejores jugadores de Estados Unidos, y luego jugarás contra los mejores jugadores del mundo”.

Shohei Ohtani enloquece a la afición de Japón

La selección japonesa llegó a Okinawa para disputar sus últimos juegos de preparación ante dos equipos de la NPB (Liga Japonesa de Béisbol Profesional) los Orix Buffaloes y los Hanshin Tigers. La llegada de la estrella del equipo, Shohei Ohtani, causó furor en la afición que les esperaba a la entrada del estadio.

Ohtani ha estado acompañado por hombres de seguridad en su viaje a Japón para disputar el Clásico Mundial. Para el torneo los aficionados recibieron una mala noticia sobre las reglas en el Tokyo Dome, sede del Grupo C del torneo. Los reportes que llegan desde la nación asiática aseguran que los asistentes podrán “animar todo lo que quieran, pero no podrán filmar ni tomar fotos”.

“Se envió una advertencia a los aficionados antes del inicio del torneo la próxima semana: si quieren quedarse durante todo el partido, mejor no intenten tomar una foto de Shohei Ohtani ni de ninguno de sus jugadores favoritos en el campo”, dice la prensa que cubre la preparación para el Clásico.

“El reglamento establece que está prohibida la transmisión o asistencia en la transmisión, por cualquier medio, de fotografías, imágenes, vídeo o audio, así como las descripciones o comentarios de la totalidad o parte de un partido, entrenamiento, actividades previas, posteriores o entre entradas”.

