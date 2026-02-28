Jesús Luzardo revela que recibió invitación de Estados Unidos para lanzar en el Clásico Mundial

Jesús Luzardo está listo para unirse al equipo de Venezuela en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Que esté en el último año de contrato con los Philadelphia Phillies le ha obligado a presentarse en los entrenamientos con la prioridad de afinar sus condiciones de cara a la temporada regular de las Grandes Ligas, sin ocultar las ganas de lanzar con el equipo de Omar López después de la fase de grupos.

Luzardo fue muy honesto en una entrevista con El Extrabase, asegurando que mantiene intactas su ganas de uniformarse con Venezuela en las próximas semanas.

"Los Phillies han sido muy receptivos con todos los jugadores que queremos ir al Clásico Mundial. Siempre estamos conversando y Omar (López) sabe que quiero lanzar con Venezuela. Siempre estamos hablando", dijo Luzardo en el campamento de los Phillies, con quienes evitó ir al arbitraje salarial acordando por 11 millones de dólares para 2026. Después irá al mercado de agentes libres, de cara a la campaña de 2027.

"Yo entiendo el punto de los fanáticos, pero tengo que asegurarle el futuro a mis hijos y a mi familia. Este año estoy en una situación complicada. Es difícil no estar en el Clásico desde el principio, pero quiero estar con el equipo en la segunda ronda", explicó.

Luzardo reveló que Estados Unidos lo llamó para que se uniera a su equipo del Clásico Mundial, sin embargo, el lanzador siempre tuvo claro que quería vestir la camiseta venezolana.

Jesús Luzardo viene de un gran 2025. Agregó un pitcheo a su repertorio que marcó una gran diferencia.



También habló sobre su comunicación con el manager de Venezuela, Omar López, y nos confesó que negó una invitación de Estados Unidos para participar en el WBC.



Solo quiere… pic.twitter.com/Ps12PQJnDS — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 27, 2026

"Estados Unidos me llamó, pero les dije que no. He visto todos los Clásicos de Venezuela desde niño y siempre quise lanzar con Venezuela. Me siento venezolano, mi familia es venezolana y no podía jugar con Estados Unidos", aclaró.

Luzardo viene de la mejor temporada de su carrera en la MLB, dejando récord de 15-7 con 3.92 de efectividad, 216 ponches, 57 boletos, 2.90 de FIP y 1.220 de WHIP. Quedó séptimo en las votaciones al Cy Young de la Liga Nacional, demostrando su calidad.

Cabe destacar que Luzardo llegó a las filas de los Phillies en un cambio desde los Miami Marlins, que recibieron a Emaarion Boyd y Starlyn Caba en la negociación.

"Me estado preparando durante estas primeras semanas de entrenamiento, y aunque todavía no he lanzado en la pretemporada me siento bien. Tengo que prepararme en un año que será muy importante para mi carrera", finalizó.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol