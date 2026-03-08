El jonrón de 386 pies de Eugenio Suárez ante Israel el Clásico Mundial 2026

Eugenio Suárez es uno de los mejores sluggers de la MLB en el último lustro y este sábado ante Israel en el marco del Clásico Mundial de Béisbol conectó un dantesco cuadrangular de 386 pies que hizo vibrar a todos los fanáticos de Venezuela presentes en el loanDepot park de Miami.

El poderoso bateador de los Cincinnati Reds conectó una slider a 85 millas por hora del abridor de Israel, Ben Simon, para ligar un batazo que salió a 102.8 millas por hora de su madero y que cayó en el jardín izquierdo del hogar de los Miami Marlins.

Con el batazo de Suárez, Venezuela cerró un primer inning de 4 carreras.

Cabe recordar que Suárez tuvo una actuación estelar con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo uno de los bates más consistentes del equipo dirigido por Omar López. Su cuadrangular y sus 6 remolcadas lo colocaron entre los líderes ofensivos del equipo venezolano, que terminó la primera fase de manera invicta (4-0).

En el evento de naciones pasado, Suárez terminó con .500 de average y un OPS de 1.247 que lo ubicaron entre los mejores toleteros del torneo.

Eugenio Suárez CRUSHES one 😮 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/KOqFi8DUrA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

"Para mí, representar a mi país es lo más grande. Si estoy sano y Dios me da la oportunidad, ahí estaré en el 2026. No importa el rol, yo solo quiero ver a Venezuela en lo más alto", dijo Suárez antes de saber que estaría en el roster venezolano.

"Nos dolió mucho cómo terminó el último Clásico (2023). Teníamos el equipo para ser campeones. Esa espinita sigue ahí y el grupo está enfocado en que la próxima vez la historia será diferente. La química que logramos con Omar (López) fue increíble. Él confía en nosotros y nosotros en él. Estamos listos para ir por el trofeo, esa es la mentalidad desde ya".

¿Cómo es el contrato de Eugenio Suárez con los Cincinnati Reds?

Eugenio Suárez firmó con los Cincinnati Reds por un año y 15 millones de dólares, acuerdo que tiene una opción mutua para 2027 por 16 millones de dólares, informó Jeff Passan, de ESPN.

Suárez regresa así a Cincinnati, organización en la que se hizo figura de las Grandes Ligas durante 7 campañas. En 2018 fue al Juego de Estrellas con el uniforme escarlata y en un par de zafras recibió votos al MVP de la Liga Nacional. Durante su estadía en los Reds, el venezolano dejó promedios de .253/.335/.476, 189 jonrones, 524 carreras remolcadas y .811 de OPS, números que pudo mejorar ya fuera del equipo y en las franquicias de Seattle Mariners y Arizona Diamondbacks.

El ahora designado de los escarlatas fue invitado al Juego de Estrellas la campaña pasada, la cual finalizó con promedios de .228/.298/.526, 28 dobles, 49 cuadrangulares y 118 carreras impulsadas, demostrando el arma ofensiva que representa.

