El jonrón de Didi Gregorius ante Luis Severino de República Dominicana en el Clásico Mundial

Didi Gregorius conectó este domingo un jonrón de 357 pies ante los envíos del abridor de República Dominicana, Luis Severino, silenciando a los miles de fanáticos presentes en el loanDepot park de Miami.

El ex campocorto de los New York Yankees, y ahora antesalista de la selección de Países Bajos, conectó una recta a 98 millas por hora del abridor de los Athletics en la MLB para depositar la bola en lo más profundo del jardín derecho. Quien brillara en las Grandes Ligas por 11 años demostró que aún puede rendir en el béisbol organizado, esto tras estar en la pelota mexicana en las últimas temporadas.

Didi Gregorius gets Team Netherlands on the board! 🇳🇱 pic.twitter.com/KaIvFbPjMJ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Gregorius viene de dejar promedios de .288/.346/.389 con 14 dobles, par de jonrones y 23 carreras remolcadas en 50 partidos con el Unión Laguna de México, manteniéndose activo en el béisbol profesional.

En las Grandes Ligas vistió las indumentarias de los Cincinnati Reds, Arizona Diamondbacks, New York Yankees - en donde obtuvo votos al MVP de la Liga Americana - y los Philadelphia Phillies. Bajó el telón de su andar en las mayores con una línea ofensiva de .257/.308/.420, 134 cuadrangulares y 530 carreras empujadas.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Países Bajos en el Clásico Mundial?

La selección de Países Bajos ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial y aunque no ha podido avanzar nunca a la final, tiene en su palmarés haber quedado en cuarto lugar dos veces: en la cita de 2013 y la de 2017.

¿Cómo le fue a Luis Severino en la MLB en la temporada de 2025?

Luis Severino, derecho de 31 años de edad, viene de lanzar en el 2025 con los Athletics, viviendo una temporada de altibajos.

El ex jugador de los Yankees y los Mets dejó efectividad de 4.54, en 162.2 entradas lanzadas, con 124 ponches y 50 boletos, en su décima temporada en las Grandes Ligas. En 2024 estuvo con los Mets y antes defendió la camiseta de los Yankees desde 2015 hasta el 2023.

Severino firmó un contrato por 3 años y 67 millones de dólares con los Athletics que le hará ganar 25 millones de dólares en la campaña de 2026.

"Se ha dado la llegada de varios nombres, lo cual es positivo. Es el caso de Luis Severino, que ya fue aprobado junto con otros jugadores", dijo el gerente de la selección dominicana, Nelson Cruz, a los periodistas en su país, al saber de la disponibilidad de Severino.

