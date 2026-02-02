Luis Severino se suma al roster de República Dominicana del Clásico Mundial 2026

República Dominicana contará con un abridor de mucha experiencia en esta edición del Clásico Mundial 2026, después de que se confirmara que Luis Severino formará parte del roster del equipo, que será publicado de manera oficial este jueves 05 de febrero.

El derecho de 31 años de edad, que viene de lanzar en el 2025 con los Oakland Athletics, viene de una temporada de altibajos, pero intentará mostrar su mejor versión en el Clásico, con el uniforme de su país.

El ex jugador de los Yankees y los Mets dejó efectividad de 4.54, en 162.2 entradas lanzadas, con 124 ponches y 50 boletos, en su décima temporada en las Grandes Ligas. En 2024 estuvo con los Mets y antes defendió la camiseta de los Yankees desde 2015 hasta el 2023.

"Se ha dado la llegada de varios nombres, lo cual es positivo. Es el caso de Luis Severino, que ya fue aprobado junto con otros jugadores. Estamos cerca de tener el equipo completo", dijo el gerente de la selección dominicana, Nelson Cruz, a los periodistas en su país.

Severino le dará la cuota de experiencia que todo equipo necesita en torneos cortos. La potencia de su recta sigue intacta y ha estado sano en los últimos años. Es un lanzador que sabe cómo manejar la presión y eso es clave en un campeonato como el Clásico.

El manager Albert Pujols tiene un equipo realmente competitivo, con figuras confirmadas como Juan Soto, Sandy Alcántara, Ketel Marte, Manny Machado, Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., entre otros jugadores estelares de Grandes Ligas.

En los últimos días se ha encendido la polémica por el caso de José Ramírez, quien no jugará con Dominicana por asuntos personales, según explicó la gerencia del equipo en la voz de Cruz.

Elly De La Cruz, estrella de los Cincinnati Reds, tampoco podrá estar en el Clásico por no haber sido aprobado su seguro para jugar y hay otros peloteros que no actuarán para prepararse para su temporada de Grandes Ligas, como es el caso de Rafael Devers y Teoscar Hernández.

República Dominicana es el gran favorito en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Avanzar de la primera ronda es primordial para el equipo que dirige Albert Pujols, ya que en la pasada edición del 2023 el conjunto quisqueyano no logró avanzar de la fase de grupos.

