El jonrón de más de 400 pies de Junior Caminero ante Paul Skenes en el Clásico Mundial

El bateador designado de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, Junior Caminero, demostró que quizás no haya pitcher en la actualidad que pueda con su poder, al castigar al as de Estados Unidos, Paul Skenes, en la parte baja del segundo inning del partido de semifinales del torneo.

El slugger de los Tampa Bay Rays castigó un sweeper de Skenes a 85 millas por hora para desaparecer la bola a 401 pies de distancia entre los jardines izquierdo y central del loanDepot park de Miami.

La ofensiva de República Dominicana ha sido la más letal en lo que del evento organizado por la MLB, y hasta la fecha no ha habido lanzador capaz de limitarla. De hecho, el bambinazo de Caminero hizo que República Dominicana estableciera la marca histórica de 15 jonrones en una edición del Clásico Mundial.

Caminero llegó al partido ante el Team USA con promedios de .375/.444/.813, un doble, par de cuadrangulares y 6 carreras remolcadas en la justa de naciones. El jugador de los Rays llegó al Clásico tras ser invitado al Juego de Estrellas en 2025 en las Grades Ligas, cuya campaña concluyó con promedios de .264/.311/.535, 28 dobles, 45 jonrones y 110 carreras remolcadas. Llegó noveno en las votaciones al MVP de la Liga Americana.

JUNIOR CAMINERO SOLO HOME RUN



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"Yo lo dije una vez y lo mantengo: yo venía al Clásico aunque fuera a cargar el agua. Estar en este equipo, rodeado de mis ídolos, es un sueño que tenía desde pequeño. Ponerme esta camiseta tiene un peso diferente, se juega con el corazón por toda esa gente que nos apoya", dijo Caminero a la prensa durante su andar en el Clásico.

"Trato de no ponerme presión extra. Sé que es un escenario gigante y que la fanaticada es la más eléctrica del mundo, pero me digo a mí mismo que es la misma pelota y el mismo juego. Solo trato de ser disciplinado y aprovechar la oportunidad que me dan Albert [Pujols] y Nelson [Cruz]".

Caminero también ha sido uno de jugadores más seguidos en las redes sociales por sus efusivas celebraciones tras sus vuelacercas, no en vano ya tiene 3 jonrones en el torneo, siendo uno de los maderos más peligrosos del evento.

"No estaba pensando en dar un jonrón, solo buscaba un buen pitcheo para ayudar a los muchachos. Cuando vi que salió, la emoción fue increíble. Sentir el apoyo de todo el país en las gradas te da una fuerza que no se explica", dijo Caminero tras sus jonrones ante Nicaragua y Países Bajos.

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