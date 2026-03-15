¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre República Dominicana y Estados Unidos en la historia del Clásico?

Con Japón fuera del panorama tras su eliminación en cuartos de final que los deja sin oportunidad de seguir defendiendo su título, los dos principales favoritos en esta edición del Clásico Mundial, República Dominicana y Estados Unidos, miden fuerzas este domingo en Miami en busca del pase a la final del torneo.

Es el duelo que todos esperan, un choque de poder con estrellas de la MLB en cada bando y en el que Mark DeRosa espera frenar a la arrolladora ofensiva dominicana, poniéndoles enfrente a un ganador del Cy Young, Paul Skenes. Y aunque este es el partido más importante en el que se enfrentarán, estas selecciones ya tienen historia en esta competencia.

No tuvieron ocasión de medirse en 2023 y tampoco coincidieron en las primeras ediciones del Clásico en 2006 y 2009, pero ya ha habido tres enfrentamientos entre República Dominicana y Estados Unidos y la ventaja la tienen los quisqueyanos.

1. 2013, Segunda Ronda

La edición de 2013 fue inolvidable para República Dominicana, pues fue el año en que levantaron el trofeo de campeones y además se titularon de forma invicta. Uno de los pasos que dieron hasta la corona fue el triunfo por marcador de 3-1 sobre Estados Unidos en segunda ronda. Un doble de Erick Aybar decidió el partido en el noveno inning y también fue clave la apertura de Samuel Deduno, que en 4.0 entradas sólo permitió una carrera y ponchó a siete rivales.

2. 2017, Primera Ronda

Estados Unidos y República Dominicana volvieron a medirse en la siguiente edición y de nuevo el triunfo fue para los quisqueyanos, que con el resultado de 7-5 se aseguraron el avance a la segunda fase del torneo. El choque lo estuvieron ganado 5-0 los estadounidenses con un gran trabajo sobre el montículo de Marcus Stroman y el aporte con el madero de Giancarlo Stanton y Paul Goldschmidt, pero la ofensiva dominicana coronó la remontada con un cuadrangular del ahora gerente Nelson Cruz y otro jonrón de Starling Marte.

3. 2017, Segunda Ronda

Una semana más tarde, Estados Unidos tuvo su revancha. Giancarlo Stanton descargó su poder para poner adelante a su equipo y Adam Jones pasó a la historia del torneo con una dramática atrapada para que los estadounidenses sacaran del camino a los campeones defensores y se metieran a semifinales, De la mano de Jim Leyland terminaron titulándose en esa edición y la victoria 6-3 sobre República Dominicana resultó clave.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol