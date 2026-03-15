3 factores clave para el juego Estados Unidos vs. República Dominicana del Clásico Mundial

El duelo entre Venezuela y Japón fue emocionante, pero muchos analistas piensan que no se compara con lo que se vivirá en Miami este domingo, cuando Estados Unidos y República Dominicana choquen por el pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Los estadounidenses partieron como los grandes favoritos del torneo, con un roster lleno de ganadores de premios en MLB, pero no han mostrado la contundencia que se esperaba. En cambio los dirigidos por Albert Pujols y su plantilla de estrellas han tenido un paso arrollador por el Clásico Mundial este año y marchan invictos con dos triunfos por KO en la cuenta.

Será una gran batalla en el loanDepot park, en la que tendremos a los grandes aspirantes al trono. Ambos equipos ya levantaron el trofeo de campeones una vez y no se conformarán con menos de eso en 2026, por lo que resultará interesante ver cómo se desenvuelve el partido. Algunos elementos resultarán clave.

1. El trabajo de los abridores

Mark DeRosa anunció a Paul Skenes como su abridor y al menos en teoría pareciera que solo el derecho, que viene de ganar el Cy Young de la Liga Nacional, es capaz de detener a la poderosa toletería dominicana. Si Skenes puede mantener a raya a Juan Soto y compañía al menos cinco innings le dará a su equipo muchas posibilidades. Por República Dominicana lanzará Luis Severino, que tiene mucha experiencia en MLB, pero que necesitará estar perfecto ante un lineup estadounidense que tiene la capacidad de hacer mucho daño.

2. La ofensiva de República Dominicana

No tendrán a ganadores del MVP en la nómina, pero han demostrado todo lo que son capaces de hacer. No es fácil para ningún cuerpo de pitcheo enfrentar a una alineación que puede hacer daño desde el primero hasta el último en el orden al bate, con nombres como el de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y un Junior Caminero inspirado. No es sólo poder, tienen la capacidad de producir de muchas maneras. Tienen un diferencial de 41 carreras a favor y dos triunfos por la Mercy Rule, lo cual dice mucho de lo arrolladora que ha sido la ofensiva de Pujols. No dar boletos y jugar finos en la defensa son clave para minimizar el impacto de esta ofensiva, que debe atacar temprano a Paul Skenes para apabullar a Estados Unidos.

3. El manejo del bullpen

República Dominicana hizo tan buen trabajo, que aunque su ofensiva es la que se ha llevado el protagonismo, su pitcheo ha sido de élite y muestra la efectividad colectiva más baja del torneo con 1.98. El relevo tuvo una efectividad de 0.45 en la primera ronda, una fase en la que el bullpen permitió sólo una carrera. Eso le da un respaldo a Pujols en caso de que Severino no pueda cumplir el plan de trabajo con el que llegan a esta semifinal. En Estados Unidos tienen a David Bednar y Mason Miller, lo que también es una fortaleza para el equipo de DeRosa.

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