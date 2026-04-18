Jorge Polanco fue inscrito en la lista de lesionados por los Mets

Los New York Mets parecen estar en medio de una pesadilla en el inico de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. A su mal momento, se le suman más problemas de lesiones y esta vez el protagonista es el dominicano Jorge Polanco.

El segunda base, una de las adquisiciones estelares de los metropolitanos para esta campaña, fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días por una contusión en la muñeca derecha, según anunció el equipo el sábado.

Polanco, quien venía de buenas campañas con los Seattle Mariners, firmó un contrato de dos años y 40 millones de dólares durante la temporada baja. Su llegada al club era para darle estabilidad al cuadro y un bate respetable al lineup, pero hasta ahora no ha podido cumplir con las expectativas.

Polanco batea apenas para .179, con un jonrón y dos carreras impulsadas desde que viste el uniforme de los Mets. En la lista de lesionados se unirá a Juan Soto, que también ha sido baja para los metropolitanos en las últimas semanas.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/ygwf8phgFB — New York Mets (@Mets) April 18, 2026

Los de Queens quedaron eliminados en la temporada pasada y este año han tenido un inicio de campaña para el olvido, con récord de 7 victorias y 13 derrotas, atornillados al último lugar de su división, a pesar de que la divisa fue una de las que más se reforzó en toda la MLB.

Polanco había estado viendo acción como bateador designado, para cuidar su físico, pero las molestias siguieron apareciendo. Eso ha hecho que el manager Mendoza utilice a Brett Baty, Mark Vientos y Jared Young en la primera almohadilla.

El veterano pasó sus primeros 10 años en la MLB con los Minnesota Twins y las dos últimas campañas con los Seattle Mariners para un total de 12 temporadas de servicio en las Grandes Ligas.

A pesar del mal momento de los metropolitandos, las alarmas todavía no han sido encendidas con respecto al manager, Carlos Mendoza. El venezolano ha recibido el respaldo del gerente general del equipo, David Stearns.

“Creo que ‘Mendy’ está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó. “Creo que está poniendo a los jugadores en posiciones para tener éxito. Nosotros somos los que tenemos que salir y jugar mejor”.

La ofensiva ha sido el gran problema de los metropolitanos, aunque el pitcheo tampoco ha respondido. El diferencial de carreras recibidas (56) por las anotadas (16) explica el mal momento que vive el equipo.

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