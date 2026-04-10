¿Cuál es la lesión de Jorge Polanco y cuándo volverá a los Mets?

Los New York Mets han tenido problemas de lesiones que han complicado su inicio de temporada 2026. A pesar de ser el equipo que se reforzó mejor en la Liga Nacional junto con los Dodgers, los dirigidos por Carlos Mendoza exhiben récord de 7 y 6 antes de la jornada del viernes.

Juan Soto está en la lista de lesionados por primera vez desde la campaña 2021 y su compatriota, Jorge Polanco, lo más probable es que también lo acompañe en la lista de bajas, si no mejora del problema en el tendón de Aquiles.

Polanco no fue parte del lineup de los metropolitanos, en la derrota 7-1 en casa ante los Arizona Diamondbacks. Los de Queens ganaron uno de tres compromisos en la serie ante los del desierto.

Los Mets disputarán una serie de fin de semana ante los Athletics y lo más probable es que Polanco siga descansando para ver si puede estar disponible en la próxima semana. Todo va a depender del proceso de recuperación que tenga el ex jugador de los Seattle Mariners.

Carlos Mendoza says it's "hard to tell" how long Jorge Polanco's Achilles tendinitis will linger for pic.twitter.com/5bnonRkWnI — SNY Mets (@SNY_Mets) April 9, 2026

“Es un poco día a día”, dijo Mendoza, a MLB.com. “Va a haber algunos días buenos y va a haber días en los que lo sienta más. Y ayer fue uno de esos días”.

El manager venezolano no quiso asegurar que el jugador pasará por la lista de lesionados, pero tampoco lo descartó. “Es una posibilidad que lleguemos a un punto en el que necesitemos darle un descanso. Es una situación fluida”.

Polanco no ha producido lo que se esperaba de él en este inicio de campaña. El infielder tiene una línea ofensiva de .189/.250/.270 en nueve partidos desde el inicio de la temporada.

“Hay días en los que llega, se siente muy bien, sale al terreno y hace un poco de trabajo defensivo”, señaló Mendoza. “Y luego hay días en los que lo siente más. Lo estamos observando de cerca aquí y veremos qué sucede”.

Polanco ha estado viendo acción como bateador designado, para cuidar su físico. Eso ha hecho que el manager Mendoza utilice a Brett Baty, Mark Vientos y Jared Young en la primera almohadilla.

El veterano pasó sus primeros 10 años en la MLB con los Minnesota Twins y las dos últimas campañas con los Seattle Mariners para un total de 12 temporadas de servicio en las Grandes Ligas y tiene contrato con los Mets por dos temporadas más.

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