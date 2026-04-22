José Altuve llega a 2.000 partidos jugados en la MLB: ¿Cuántos venezolanos han logrado la cifra?

José Altuve consiguió este martes un nuevo hito en su exitosa carrera en MLB, al alcanzar su juego número 2.000 en las mayores, siempre con el uniforme de Houston Astros.

Ahora el venezolano tiene un nuevo elemento para presumir. El segunda base de los siderales está en su temporada número 16 en las Grandes Ligas y en este tiempo ha sido nueve veces All-Star, siete veces ganador del Bate de Plata, tiene tres campeonatos de bateo de la Liga Americana, dos anillos de campeón de la Serie Mundial, un Guante de Oro y el MVP de la temporada de 2017.

Muchos consideran que Altuve está construyendo un caso sólido para ser considerado al Salón de la Fama, mientras va poniendo su nombre en marcas para jugadores venezolanos y también se abre paso en los lideratos históricos de la franquicia de Houston. Para su manager Joe Espada, verlo llegar a 2.000 partidos fue especial.

José Altuve se convertirá hoy en el octavo venezolano con al menos 2.000 encuentros jugados en @MLB, cuando sea oficial el choque entre @astros y @CleGuardians.



1) Omar Vizquel 2.968

2) Miguel Cabrera 2.797

3) Luis Aparicio 2.599

4) David Concepción 2.488

5) Bob Abreu 2.425

6)… — Efraín Zavarce (@EfrainZavarce) April 21, 2026

“Es el mismo de siempre”, dijo Espada a MLB.com. “Es receptivo a las instrucciones. Es una superestrella y se preocupa por sus compañeros. Le importa ganar. Se preocupa por nuestro equipo, por la organización en general, por los aficionados. Es auténtico y es muy especial haber estado cerca de él durante nueve años. Me encanta estar en primera fila y verlo alcanzar todos esos logros. Es uno de los mejores que he visto”.

¿A quiénes persigue José Altuve en Houston Astros?

El segunda base de Houston disputó el martes -contra Cleveland Guardians- su partido número 2.000 de por vida con los Astros. No sólo alcanzó una cifra redonda, sino que es una cantidad que en la franquicia de Houston sólo han conseguido dos miembros del Salón de la Fama: Craig Biggio (2.850) y Jeff Bagwell (2.150) en la historia.

Altuve es también el quinto jugador activo en alcanzar la marca de los 2.000 partidos, una distinción que comparte con Andrew McCutchen (Texas Rangers), Carlos Santana (Arizona Diamondbacks), Freddie Freeman (Los Angeles Dodgers) y Paul Goldschmidt (New York Yankees).

¿Quiénes son los venezolanos con más partidos jugados en MLB?

José Altuve está disputando su temporada 16 en las Grandes Ligas y en 2026 tiene 24 juegos. Ya había superado a Ozzie Guillén en la lista de venezolanos con más juegos disputados en MLB y ahora forma parte de un exclusivo club de jugadores de este país con al menos 2.000 partidos en las mayores.

Jugador Hits Temporadas Omar Vizquel 2.968 24 Miguel Cabrera 2.797 21 Luis Aparicio 2.599 18 David Concepción 2.488 19 Bob Abreu 2.425 18 Andrés Galarraga 2.257 19 Elvis Andrus 2.059 15 José Altuve 2.000 16

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