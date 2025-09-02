¿Cuándo José Altuve se llevó el MVP y a quiénes le ganó el premio?

Los seguidores de José Altuve pueden recitar de memoria los logros que el venezolano ha conseguido en su brillante carrera de 15 años en MLB, siempre con el uniforme de los Houston Astros.

Pasan los años y sigue bateando con consistencia en las Grandes Ligas y ayudando a su escuadra, donde desde ya lo consideran una leyenda.

Altuve, de 35 años de edad, ha conocido el éxito con los siderales, pero hay una campaña específica en la que vivió la gloria. Fue en 2017, el mismo año en el que Houston consiguió su primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

En esa temporada ganó su tercer título de bateo, lideró también a los bateadores de la Liga Americana en hits con 204 y se llevó el MVP.

Con ello, se convirtió en el segundo miembro de los Astros después de Jeff Bagwell (1994) y el sexto segunda base de la historia con un trofeo de Jugador Más Valioso en las mayores. Y fue también el segundo jugador venezolano en celebrar una conquista de esta magnitud.

"Estoy muy contento por ser el segundo venezolano. Todos sabemos que el otro fue Miguel Cabrera y todos sabemos qué tan buen jugador es", declaró Altuve a ESPN en esa oportunidad. "Todavía no tengo palabras para describir lo que este premio significa, pero la verdad es que me siento muy orgulloso".

José Altuve: 2nd Astros player to win MVP, joining Jeff Bagwell, who won in 1994. pic.twitter.com/MbycAHWEtA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 16, 2017

Otras cuatro veces en su carrera Altuve terminó en el top 10 de las votaciones para el MVP. Ser el ganador de 2017 -con 96% de los votos- tuvo un significado especial, por la jerarquía de las estrellas a las que superó. El ídolo de los New York Yankees, Aaron Judge, fue segundo con 66%, el dominicano José Ramírez tercero con 56%, el astro Mike Trout ocupó el cuarto lugar con 47% y el puertorriqueño Francisco Lindor (que todavía jugaba en Cleveland) cerró el cuadro de honor con 34%.

Los números de Altuve fueron contundentes. Dejó una línea ofensiva de .346/.410/.547, con OPS de .957, fue campeón bate y líder en hits por cuarta vez en su carrera. También conectó 39 dobles y 24 jonrones, remolcó 81 anotaciones y sumó 32 bases robadas. Aún así, fue una gran noticia cuando se anunció que había recibido 27 de los 30 votos posibles.

"El voto me sorprendió, estoy sorprendido por ganarlo", apuntó Altuve. "No me lo esperaba. Ves a Aaron Judge y José Ramírez, que tuvieron dos excelentes temporadas... Ya estaba contento de estar solo entre los tres finalistas con ellos. No puedo creer que soy el MVP".