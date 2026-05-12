José Caballero sufre lesión en la mano: ¿Cuál es su estatus en los Yankees?

Unos New York Yankees que suman cuatro derrotas consecutivas y que ven a su bullpen en crisis tienen otro frente de preocupación, con la ausencia de José Caballero, el jugador panameño que se ganó la titularidad del campocorto en esta temporada de MLB.

Todo apunta a que los neoyorquinos tendrán que jugar la serie en Baltimore sin Caballero, de 29 años de edad, que no estuvo en la alineación para el juego del lunes aunque sí apareció como corredor emergente y fue el último out del partido.

El manager Aaron Boone no ocultó su preocupación por la salud de su jugador del cuadro, que ha sido pieza importante en el éxito del equipo en los primeros meses de la campaña.

Jose Caballero will travel back to New York to see a hand specialist tomorrow, per @GJoyce9 https://t.co/54RkVRTP62 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 11, 2026

“Definitivamente hay cierta preocupación”, dijo Boone antes del choque del lunes contra los Orioles. “Es un jugador muy resistente, pero tuvo algunas dificultades al lanzar hoy. Ojalá sea solo una situación que se resuelva día a día”.

¿Qué lesión tiene José Caballero?

José Caballero se lastimó el dedo medio de la mano derecha el domingo, cuando se lanzó de cabeza a primera base en el último juego de la serie contra los Brewers en Milwaukee. Los primeros exámenes descartaron una fractura, pero quieren estar seguros de que no hay un problema grave.

¿Cuál es el plan con el campocorto?

Los Yankees programaron que Caballero viajara a Nueva York después del juego del lunes en Baltimore. Allá se someterá a una resonancia magnética y consultará con el médico del equipo, el Dr. Christopher Ahmad, y un especialista en manos para determinar la gravedad de la lesión.

“No creo que sea una fractura”, dijo Caballero antes de su viaje. “No me preocupa [entrar en la lista de lesionados]. Simplemente no estoy contento de tener que quedarme fuera de la alineación hoy”.

¿Qué números tiene José Caballero con los Yankees?

La preocupación en el cuerpo técnico de Nueva York es válida. Caballero batea para promedio de .259 con cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 41 juegos y su defensa del campocorto ha sido brillante.

“Ha estado genial”, dijo Boone. “Ha tenido un desempeño excelente para nosotros al comienzo de la temporada, tanto en ataque como en defensa. Ha sido una pieza clave de nuestro equipo hasta ahora”.

¿Regresará Anthony Volpe al campocorto de los Yankees?

Los Yankees esperarán con cautela el resultado de la evaluación y la resonancia de Caballero para tomar decisiones. Max Schuemann abrió como campocorto el lunes por la noche, y Boone dijo a los periodistas que se sentiría cómodo con él (y quizás con Ryan McMahon en ocasiones puntuales) cubriendo el puesto si el panameño solo necesitara unos días.

Pero si tiene que ir a la lista de lesionados, la situación cambia. Posiblemente reinstalen a Anthony Volpe o llamen al venezolano Oswaldo Cabrera desde Triple A.

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