José Ramírez conecta jonrón ante los 29 equipos de la MLB: ¿Cuántos lo han logrado en la historia?

Esta semana ha estado llena de emociones y logros importantes para José Ramírez. El antesalista dominicano se convirtió el lunes en el líder histórico de partidos en la franquicia de Cleveland Guardians, y este sábado marcó otro hito como el primer jugador de la organización que conecta jonrones contra los 29 equipos rivales en MLB.

Ramírez ha jugado para los Guardians durante sus 14 temporadas en las Grandes Ligas. Su nueva marca la consiguió ante los envíos del lanzador zurdo venezolano Martín Pérez, que es parte de los Atlanta Braves. Fue un vuelacercas solitario en el primer inning, recorrió 408 pies por encima de la cerca del jardín izquierdo en el Truist Park y tuvo una velocidad de salida de 108.1 mph.

“Estoy orgulloso de mí mismo”, dijo el jugador de 33 años de edad a los periodistas través del intérprete del equipo, Agustín Rivero. “Gracias a Dios por eso, pero estoy realmente orgulloso de este logro”.

Con el estacazo llegó también a 287 jonrones de por vida y se acerca a otra cifra importante: pronto se convertirá en el noveno jugador en la historia de las Grandes Ligas con 300 jonrones y 300 bases robadas. Tiene 289 estafadas.

Jose Ramirez has now homered against all 29 other teams



First Guardians player to do sopic.twitter.com/A4N96u2Osb — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 11, 2026

¿Qué jugadores han dado jonrones contra 29 equipos?

Unirse a este club es, incluso, más complicado que dar jonrones ante los 30 equipos porque implica pasar toda tu carrera con el mismo uniforme, algo que es poco frecuente en el béisbol actual. Estos son los miembros de la cofradía:

José Ramírez: Atlanta fue la última víctima en la lista del dominicano.

Ryan Zimmerman: Se retiró en 2022 después de pasar todas sus 16 temporadas de carrera con Washington Nationals. En sus 284 jonrones de por vida tuvo al menos uno para cada uno de los otros 29 conjuntos de MLB.

Todd Helton: La leyenda de los Rockies nunca vistió un uniforme diferente en su trayectoria de 17 años en las Grandes Ligas. Dio 369 cuadrangulares de por vida y castigó a todos los clubes rivales del circuito. Es miembro del Salón de la Fama.

¿Qué jugadores han dado jonrones contra los 30 equipos de MLB?

Esta hazaña comenzó a ser posible a partir de 1998, cuando se dio la última expansión en MLB con la inclusión de Arizona Diamondbacks y los Rays. Hasta la temporada de 2026, son 87 jugadores los que pueden presumir de haber conectado al menos un jonrón ante cada uno de los 30 equipos del circuito. Estos son algunos de los nombres más relevantes en la lista:

Albert Pujols

Miguel Cabrera

Shohei Ohtani

Juan Soto

Manny Machado

Giancarlo Stanton

Bryce Harper

Marcell Ozuna

Mookie Betts

J.D. Martínez

Más contenido de MLB