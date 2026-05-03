José Ramírez llega a 300 bases robadas en la MLB: ¿Quién es el único jugador de los Guardians que lo supera?

José Ramírez se ha convertido en toda una leyenda de los Cleveland Guardians. De hecho, el dominicano demostró lealtad por la franquicia de al firmar una extensión de contrato que lo mantendrá en la divisa hasta 2032.

Esa afinidad con la franquicia de Cleveland le permitió convertirse en el segundo jugador en la historia de la divisa con más bases robadas, al alcanzar las 300 en su carrera. Es un hito muy importante para el jugador dominicano.

Ramírez robó la base 300 de su carrera en la victoria 14 carreras por 6 de los Guardians ante los Athletics en el Sutter Health Park, donde hace vida ahora el equipo que antes fungía como local en la ciudad de Oakland.

Lo más interesante es que su base robada 300 fue hacia tercera base, después de haber conectado un doblete. Tras dos lanzamientos del pitcher, el quisqueyano salió con mucha confianza hacia la antesala y llegó a salvo.

¿Podrá José Ramírez igualar al mítico Kenny Lofton?

Ramírez está en los libros de historia de Cleveland al ser el segundo jugador con más bases robadas en la divisa. Ahora le pondrá la mira a Kenny Lofton, quien en su carrera con el uniforme de los Indios, como antes se llamaba el equipo, logró 452 estafadas.

Pero su hazaña va más allá de Cleveland, ya que desde 1900, Ramírez es apenas el tercer antesalista titular (con al menos el 50% de sus juegos en esa posición) que logra esta marca, uniéndose al exclusivo club de Chone Figgins (341) y Hans Lobert (316).

¿Qué posición ocupa José Ramírez en bases robadas entre los jugadores activos?

Una de las principales características que tiene José Ramírez como pelotero es su capacidad para poder brillar en diferentes facetas del juego. La velocidad es un plus que pocos tercera bases pueden tener y eso es lo que hace diferente al jugador dominicano.

Ramírez es el tercer pelotero activo con más bases robadas en las Grandes Ligas, después de su compatriota Starling Marte (361, al iniciar la jornada del sábado), el venezolano José Altuve (326) y Trea Turner (318).

Sus compañeros reconocen su trabajo para ser cada día mejor. "Cada año alcanza un nuevo hito, y resulta increíble presenciarlo", comentó Austin Hedges, receptor de los Guardianes. "Es fantástico ver cómo alguien que ya es, sin duda alguna, un futuro miembro del Salón de la Fama en su primera oportunidad, se dedica ahora simplemente a engrosar sus estadísticas".

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