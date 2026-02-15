Así fue la llegada de Juan Soto a los entrenamientos de los New York Mets

Juan Soto llegó este domingo en los entrenamientos primaverales de los New York Mets con el objetivo de ponerse a tono de cara a lo que será su incorporación al equipo de República Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol.

El jardinero dominicano llegó rozagante tras una temporada baja tranquila, en la que esta vez no estuvo en el ojo de la prensa, tal y como sí ocurrió antes de unirse a los Mets con un contrato de 15 años y 765 millones de dólares.

"De regreso a Florida", dijo Soto a los medios de los metropolitanos, anunciando su llegada al Spring Training.

Soto llega a los entrenamientos con el reto de su mudanza al jardín izquierdo, sin embargo también lo hace sabiendo que en su primer año como Met fue un éxito desde lo personal, no tanto desde lo colectivo.

El guardabosques latino cerró el telón de su temporada de 2025 con una línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados. Quedó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

Pese a que el dominicano ha sido jardinero derecho en la mayor parte de su carrera en MLB, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo que el movimiento se da para aprovechar mejor sus cualidades defensivas. Y es que Soto registró -12 Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el jardín derecho la temporada pasada y se ubicó en el percentil 66 en fuerza del brazo.

Cabe recordar que Soto fue titular en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nacionales en el 2018 y 150 en el 2019, año en que Washington ganó la primera Serie Mundial de su historia. De por vida en esa posición suma 460 partidos y 4000.2 innings custodiados, cometiendo apenas 7 errores en 826 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo es de .992.

En el jardín derecho, por su parte, ha estado 603 partidos y 5219.0 episodios con 12 errores cometidos.

Ahora Soto comenzará a entrenar con sus compañeros de cara a una campaña que debe ser de reivindicación para los Mets, que quedaron a deber pese a haberle dado el mayor contrato de la historia de las Grandes Ligas al jugador.

Soto estará por segunda vez con Dominicana en el Clásico tras la competición de 2023, en la cual fue el mejor jugador del equipo. Cerró el evento con .400 de average, dos jonrones, tres dobles y 1.500 de OPS, pese a tener que despedirse tempranamente en la fase de grupos.

Más noticias sobre MLB