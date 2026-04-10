Juan Soto vuelve a liderar la lista de los mejor pagados de MLB en 2026

El salario promedio en MLB continúa en ascenso, al punto de alcanzar un nuevo récord en el Día Inaugural del 2026, con Juan Soto, nuevamente, en la cima de la lista.

Un estudio de la agencia AP reveló que la media salarial se ubicó en 5.3 millones de dólares para este nuevo ejercicio, lo que representa un incremento del 3.4% respecto al 2025, confirmando la tendencia al alza en los ingresos de los peloteros.

Entretanto, los New York Mets lideran por cuarto curso al hilo el gasto total en nómina, motivado a 352.2 millones de dólares, cifra que se acerca a su propia marca histórica, en 2023. Este monto es más de cinco veces superior al del equipo con menor inversión, los Cleveland Guardians, quienes registraron $62.300.000.

En el segundo lugar del ranking aparecen los campeones de la competición, Los Angeles Dodgers, cortesía de $316.6 millones, aunque su cifra real sería considerablemente mayor si no se descontaran acuerdos con dinero diferido, de la forma que ocurre con el astro de dos vías, Shohei Ohtani, cuyo pacto oficial es de $700.000.000 por 10 zafras, pero su sueldo será pagado al completo en plazos posteriores a la finalización del trato.

Juan Soto is baseball's highest-paid player for the second consecutive year 🤑



The Yankees' Cody Bellinger ($42.5M) is second, followed by the Phillies Zack Wheeler and Mets' Bo Bichette (both tied at $42M), and the Blue Jays' Vladimir Guerrero Jr. ($40.2M) to round out the top… pic.twitter.com/N19Wa6nQQk — Yahoo Sports (@YahooSports) April 10, 2026

Volviendo a los pagos individuales, el dominicano Soto encabeza la lista por segundo año consecutivo, debido a ingresos de 61.9 millones de dólares con los Mets; mientras que el también patrullero, pero de los Yankees, Cody Bellinger, cobra $42.500.000.

A su vez, el abridor de Philadelphia Phillies y hoy lesionado, Zack Wheeler, y el infielder de los propios metropolitanos, Bo Bichette, comparten el tercer puesto con 42.0 millones, seguidos del inicialista quisqueyano de Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. ($40.2 millones) y el capitán de los Bombarderos del Bronx, Aaron Judge (40 millones).

Hay que agregar que en términos de distribución de sueldos, 519 peloteros (el 55% del total) ganan al menos un millón de dólares. Asimismo, aumentó el número de beisbolistas con contratos superiores a $30.000.000 anuales, llegando a 19; al tiempo que los 50 jugadores mejor pagados acumulan el 30% del total de MLB.

El crecimiento salarial también se refleja en el panorama general de la contienda. Es que bajo el actual convenio colectivo, vigente hasta diciembre, el sueldo promedio ha aumentado un 28%, con un incremento anual cercano al 5.6%; además, seis organizaciones superaron los $250.000.000 en nómina y diez de ellas rebasaron los $200.000.000, evidenciando una expansión en el gasto competitivo.

Sin embargo, no todos los clubes siguieron dicha tendencia, ya que los Minnesota Twins redujeron su roster en alrededor de 46 millones de dólares, mientras que los St. Louis Cardinals también realizaron un recorte significativo. De igual modo, otras franquicias como Cleveland, Texas Rangers y Washington Nationals disminuyeron su inversión en comparación con la temporada anterior.

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