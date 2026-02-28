¿Qué jugadores pueden unirse a Japón en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

La selección de Japón no llegará como principal favorito a esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, pero sí parece decidida a revalidar su título de 2023 y sus intenciones las respalda una plantilla sólida.

El manager Hirokazu Ibata no ha tenido que batallar con la controversia del seguro que sí ha impactado con severidad a escuadras latinoamericanas, pero no ha escapado de los problemas. Saber que no cuenta con Shohei Ohtani como lanzador y las lesiones de varias figuras, principalmente en el bullpen, lo han obligado a hacer ajustes en la nómina.

Por ejemplo, tuvieron que activar a un jugador de la reserva, el zurdo de los Chunichi Dragons Yumeto Kanemaru para cubrir la ausencia de Yuki Matsui, que se lastimó en el campamento de primavera de San Diego Padres. El derecho Shoma Fujihira, que se destacó en el torneo Premier 12 de 2024, también vino al auxilio del cuerpo técnico nipón por la baja del relevista Kaima Taira, que significó un duro golpe para el plan de Japón.

Tatsuya Imai is part of Team Japan's designated pitcher pool for the World Baseball Classic. If Team Japan needs his services, it would not be until after pool play. GM Dana Brown said Imai will be built up as normal in Astros' camp, but if he goes to the WBC, he'd be a reliever — Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 11, 2026

A pesar de los inconvenientes, a Ibata todavía le quedan piezas importantes que puede usar como refuerzo a partir de la instancia de los cuartos de final, tal como especifica la norma del pool de reserva del Clásico Mundial.

El nombre que más llama la atención es el del derecho Tatsuya Imai, que había declinado su participación con la escuadra japonesa en este toreo por su reciente forma como agente libre de MLB con los Houston Astros.

El derecho de 27 años de edad acordó con los siderales por 3 años y 54 millones de dólares y prefería dedicarse a su adaptación a su nuevo equipo y las Grandes Ligas, pero ahora se sabe que estará disponible para la segunda ronda. El gerente general de los Astros, Dana Brown, dejó saber que si Imai toma la decisión de unirse su selección no será como parte de la rotación y estará limitado al bullpen del manager Ibata.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Japón en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Tatsuya Imai Lanzador derecho Shinnosuke Ogasawara Lanzador zurdo Kazuki Sugiyama Lanzador derecho Chihiro Sumida Lanzador zurdo

