¿Qué jugadores pueden unirse a México en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?
El manager de México, Benjamín Gil, ya había vislumbrado una rotación de tres lanzadores para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, en el que tienen el objetivo de al menos igualar el tercer lugar que conquistaron en la edición pasada, cuando fueron la gran revelación del torneo.
Pero ahora su trabajo será más difícil, porque en la selección mexicana perdieron a dos serpentineros en pocos días (José Urquidy y Taj Bradley), además del antesalista Ramón Urías. Al infielder, que busca ganarse un puesto en el roster de St. Louis Cardinals, ya le buscaron reemplazo (Nacho Álvarez Jr.) justo antes de la fecha límite para modificaciones de jugadores de posición, pero Gil todavía no ha anunciado su plan con respecto a los dos abridores que causaron baja.
“Va (Javier) Assad y (Taijuan) Walker para los dos primeros juegos, para el tercero está por definirse”, declaró Gil en un entrevista con el Grupo ACIR. “Bradley no va a estar, se habló con él y no va a estar porque está llegando a un nuevo equipo y él prefiere para su carrera mantenerse con el equipo para mejorar sus posibilidades de tener un buen lugar”.
Es probable que el piloto consiga una solución para la fase de grupos, pero todo apunta a que tendrá que echar mano a los lanzadores de reserva en la segunda ronda, confiando en que no se produzcan lesiones que traigan más inquietudes al cuerpo técnico mexicano.
En el pool de reserva de lanzadores México inscribió la cuota máxima permitida de seis hombres (cinco derechos y un zurdo, Omar Cruz). Uno de ellos, Valente Bellozo lanza en Grandes Ligas con Colorado Rockies y lamentó no estar en el roster de la primera fase “Me hubiera encantado. Yo pensaba que lanzar en Grandes Ligas te aseguraba más un puesto”, declaró en el Spring Training.
Bellozo apareció en 32 juegos con Colorado en 2025, seis de ellos como abridor, dejó balance de 1-4, efectividad de 4.65 y sumó 65 ponches en 81.1 innings. Tras sus declaraciones, queda la duda de si estará dispuesto a reforzar a la selección en la segunda ronda del Clásico. Jugadores de ligas menores como Néstor Germán (Baltimore Orioles) y Víctor Lizarraga (San Diego Padres) también están en la reserva mexicana.
¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?
La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:
- Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.
- Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.
Los jugadores que pueden unirse a México en la segunda ronda del Clásico Mundial
Jugador
Posición
Valente Bellozo
Lanzador derecho
Omar Cruz
Lanzador zurdo
Néstor Germán
Lanzador derecho
Víctor Lizarraga
Lanzador derecho
Irvin Machuca
Lanzador derecho
Alan Rangel
Lanzador derecho
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.