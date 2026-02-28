¿Qué jugadores pueden unirse a Panamá en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

El cuerpo técnico de Panamá parecía tener todo listo para comenzar el Clásico Mundial de Béisbol. Completaron su preparación, programaron el viaje a Florida y ya tenían inscritos a sus seis lanzadores de la reserva.

Pero el manager José Mayorga tuvo que enfrentar a última hora la baja por lesión del experimentado Andy Otero, llamado a ser una pieza importante en su cuerpo de pitcheo, y se vio obligado a llamar a uno de sus hombres del pool de reserva para ocupar ese lugar en el roster.

“Andy Otero sufrió una lesión en el hombro izquierdo el miércoles en la noche. El diagnóstico es que tiene una inflamación. No es nada serio, pero requiere rehabilitación, unos días de descanso y lastimosamente estamos muy cerca al viaje y hemos tenido que tomar la difícil decisión de sacarlo del roster y en su reemplazo entra Severino González”, explicó Dámaso Espino, el gerente del equipo, a la prensa de Panamá, antes de anunciar al sustituto de Otero.

El federal chiricano Abdiel Saldaña registro ayer su primer No hitter (Combinado) con una IMPECABLE actuación ayer ante los Tiburones de La Guaira.

#Federalesdechiriqui #Panama #Chiriqui pic.twitter.com/vOhQ0tFrcL — Federales de Chiriquí (@federalesdechi) November 10, 2024

“Severino ha estado entrenando desde el día uno, estuvo en la Serie del Caribe, hizo tremendo trabajo con los Federales de Chiriquí y se ha mantenido activo con el equipo. Se merece esta oportunidad también, un pelotero con experiencia en Grandes Ligas que de seguro nos va a ayudar”, agregó.

Panamá, que subió del puesto 12 al 8 en el ranking mundial en tres años, busca en esta edición del Clásico su primera clasificación a cuartos de final. Tiene a varios jugadores de posición -como José Caballero de New York Yankees y Jonathan Araúz- que ilusionan, pero los analistas se preguntan si cuentan con suficiente pitcheo para conseguir su objetivo.

En ese pool de reserva que sólo podrá usar si avanza a la segunda ronda, Mayorga tiene brazos con mucha experiencia, como el de Abdiel Saldaña, un viejo conocido de la liga venezolana y la mexicana que acaba de jugar en la Serie del Caribe de Guadalajara, y también a Enrique Burgos, derecho de 35 años de edad que tuvo un breve paso por MLB de 73 partidos en dos campañas con Arizona Diamondbacks y ha hecho carrera en el béisbol mexicano.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Panamá en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Enrique Burgos Lanzador derecho Steven Fuentes Lanzador derecho Alberto Guerrero Lanzador derecho Kevin Miranda Lanzador derecho Abdiel Saldaña Lanzador derecho

