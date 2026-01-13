Panamá en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Cuando se habla de Panamá y su historia en el beisbol, vienen a la mente dos nombres: los miembros del Salón de la Fama Mariano Rivera y Rod Carew. Sin embargo, a pesar de haber tenido figuras emblemáticas en este deporte, luego no ha podido conformar equipos competitivos, y eso queda en evidencia al repasar su historial en el Clásico Mundial de Beisbol.

Han competido en las ediciones de 2006, 2009 y 2023. Vuelven en este 2026, con algunas dudas sobre su nivel. Su historia en el torneo se resume como un transitar de muchos altibajos, con equipos que realmente no han mostrado el nivel de un país que llegó a ser potencia de esta disciplina en los años 50 y 60.

En el Clásico Mundial, tienen un récord negativo de 2 victorias y 8 derrotas. No han logrado avanzar de la primera ronda y esa debe ser la meta de este año, aunque todavía parecen estar lejos del nivel competitivo que se necesita para alcanzar la ronda de eliminación directa.

En 2026, competirán en el Grupo A del torneo, que se disputará en el Hiram Bithorn de Puerto Rico y competirán con Canadá, Colombia, Cuba y el local.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Panamá en el Clásico Mundial?

Se puede decir que Panamá no ha tenido buenas actuaciones en el Clásico Mundial, hasta el punto que no saben lo que es jugar unos cuartos de final. Sin embargo, se podría decir que su mejor participación fue en 2023, cuando lograron su primera victoria, 12-5 ante China Taipei.

A pesar de terminar el torneo con récord de 2 victorias y 2 derrotas, los canaleños no lograron avanzar de fase, pero mostraron un gran beisbol, apoyados en figuras que habían tenido experiencia en las Grandes Ligas. Les tocó compartir grupo con el campeón Japón, pero se despidieron temprano del torneo.

¿Cuáles han sido los jugadores históricos de Panamá en el Clásico Mundial?

Los panameños se quedaron con las ganas de ver a Mariano Rivera con la camiseta de su país en el Clásico Mundial. El histórico cerrador de los New York Yankees nunca se uniformó para participar en el torneo, algo que generó muchas críticas en el país centroamericano.

En una oportunidad, dijo que para él fue difícil participar en la edición del 2006, luego en 2009 se tuvo que operar y no pudo unirse al equipo y en la tercera edición su país no clasificó. En 2023 fue parte del cuerpo técnico del equipo.

Carlos Lee, quien fue un insigne jonronero en las Grandes Ligas, si se uniformó y participó en las primeras ediciones del Clásico. Jaime Navarro y Christian Bethancourt son otros de los jugadores con experiencia en Grandes Ligas que han estado en el torneo.

Carlos Lee participó en el Clásico Mundial de 2006 | Victor Baldizon/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene Panamá en el Clásico Mundial de 2026?

Para Panamá será muy complicado avanzar de grupo con selecciones mejores conformadas como Puerto Rico, Canadá y Cuba. Alcanzar la segunda ronda del evento sería calificado como una gran sorpresa, pero esa es la meta que tienen: intentar sorprender.

Iván Herrera, receptor de los St. Louis Cardinals, confirmó su compromiso para estar en el evento, al igual que Edmundo Sosa. José Caballero y el prospecto de los Dodgers, José Ramos, también han sido mencionados para participar con el equipo.

