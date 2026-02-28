¿Qué jugadores pueden unirse a República Dominicana en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

República Dominicana comenzará la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol como uno de los tres mejores equipos en la competencia y favorito claro a avanzar hasta las instancias finales.

La razón para ello es clara: tienen un equipo sólido en todos los departamentos. Aunque no han estado exentos de algunas bajas, su profundidad es de tal magnitud, que cuentan con el talento suficiente para no resentir la ausencia de estrellas de MLB como Freddy Peralta o Rafael Devers, por sólo citar un par de ejemplos.

Sin embargo, el manager Albert Pujols y el gerente Nelson Cruz saben que en un torneo corto deben estar preparados para cualquier eventualidad y por ello completaron la cuota de seis lanzadores de reserva que permite la normativa del Clásico Mundial, a pesar de que ya tienen definida la rotación para la fase de grupos.

En la lista que publica el portal de MLB.com aparecen los nombres de seis serpentineros derechos, pero el que más se destaca es uno que, además, está confirmado que se unirá a la escuadra dominicana una vez que superen la primera fase.

“Hablamos con Luis Castillo y nos dijo que necesitaba las dos primeras dos semanas para luego integrarse con nosotros”, aseguró Pujols en un programa radial de República Dominicana.

Albert Pujols anunció en @DeportivaManana que Luis Castillo se integrará a la rotación para la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/A65WSdAt6M — Mike Rodriguez (@mikedeportes) February 24, 2026

Castillo, de 33 años de edad y tres veces All Star, es una pieza importante en la rotación de Seattle Mariners. En la temporada de 2025 hizo 32 aperturas, en las que dejó balance de 11-8, 3.54 de efectividad y ponchó a 162 rivales en 180.2 innings lanzados.

Incorporar al veterano como abridor para las instancias decisivas del Clásico Mundial sería un elemento importante para un equipo dominicano que busca reivindicarse con su afición, tras haber sido eliminado en la primera ronda en la edición de 2023 pese a haber llegado con etiqueta de favorito.

Castillo es el único del pool de reserva de República Dominicana que es abridor. Todos los demás (Yerry De Los Santos, Yaramil Hiraldo, Juan Mejía, entre otros) han hecho carrera como relevistas.

Aunque Cruz dijo que el antesalista de Cleveland Guardians, José Ramírez, estaba disponible para unirse a la selección a partir de la segunda ronda, es poco probable que esta adición se concrete. Por un lado las reglas del Clásico Mundial establecen que los jugadores de posición sólo pueden ser sustituidos en caso de lesión, y otro obstáculo para la participación de Ramírez está en el hecho de que será padre próximamente.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a República Dominicana en la segunda ronda del Clásico Mundial

Jugador Posición Luis Castillo Lanzador derecho Yerry De Los Santos Lanzador derecho Yaramil Hiraldo Lanzador derecho Juan Mejia Lanzador derecho Joel Peguero Lanzador derecho Yohan Ramírez Lanzador derecho

