¿Qué jugadores pueden unirse a Venezuela en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026?

Las reglas del Clásico Mundial de Béisbol permiten a cada selección tener a seis lanzadores en reserva, disponibles para pasar al roster activo una vez que culmine la primera ronda del torneo. Los jugadores de posición sólo pueden ser sustituidos en caso de lesión.

Para el manager de Venezuela, Omar López, esa reserva ha ido mermando. Fue un golpe duro la baja de Pablo López, el as de Minnesota Twins, que tuvo una cirugía Tommy John esta semana y se perderá toda la temporada de MLB tras lastimarse el codo en el Spring Training. Pero en pocos días recibieron otras malas noticias.

Luego perdieron al relevista de Philadelphia Phillies José Alvarado, que no fue aprobado por el seguro, a Oddanier Mosqueda que se lesionó, y a Germán Márquez, que consiguió un contrato con San Diego Padres y decidió no participar en el Clásico Mundial para ganarse un puesto en la rotación de los californianos.

Eso ha llevado a los venezolanos a inscribir en el roster a lanzadores que estaban “guardados” para la segunda ronda, como Christian Suárez, Jhonathan Díaz y Luinder Ávila, pero siguen teniendo algunos brazos disponibles para sumarse a partir de los cuartos de final.

A la cabeza de la lista está Jesús Luzardo, que inicialmente prefirió quedarse en el campo de entrenamientos de los Phillies porque está en su último año antes de la agencia libre y busca una extensión de contrato, pero que aceptó estar disponible para la segunda fase de la competencia.

El lanzador Eiberson Castellano (@Rockies) fue agregado al DPP de #Venezuela. Esto significa que, una vez finalizada la primera ronda, Castellano estará disponible para ser utilizado como reemplazo (P) en el roster.

“Sigo soñando con lanzar para Venezuela. Es difícil no estar todo el Clásico y estoy dispuesto a ayudar a Venezuela como pueda y cuando pueda”, le dijo Luzardo al portal El Extrabase. “Depende cómo progrese aquí y lo que converse con Philadelphia, sigo hablando con Omar y viendo la posibilidad de unirme”.

El zurdo de 28 años de edad -que tuvo lesiones que lo limitaron en el pasado- viene de su mejor temporada en Grandes Ligas, con varios topes personales. Hizo 32 aperturas, dejó balance de 15-7, efectividad de 3.92 y ponchó a 216 bateadores en 183.2 innings lanzados. Aunque Ranger Suárez está abierto a tener varias salidas, tener a Luzardo después de la primera ronda sería importante para la escuadra venezolana.

Otro nombre que aparece es el de Eduardo Salazar, un derecho de 27 años de edad que en la LVBP pertenece a Caribes de Anzoátegui y que acaba de conseguir contrato de ligas menores con Minnesota. López también cuenta con el veterano José Álvarez, de 36 años de edad, un zurdo que pasó 10 años en las Grandes Ligas hasta 2022y vistió los uniformes de Philadelphia, Detroit Tigers, Los Angeles Angels y San Francisco Giants.

El último serpentinero en ser inscrito en la reserva de Venezuela es el derecho Eiberson Castellano, un prospecto de Colorado Rockies que en la liga venezolana pertenece a las Águilas del Zulia.

¿Qué establece la regla del Clásico Mundial para el pool de reserva?

La reserva de lanzadores tiene algunas normativas. En el portal de MLB las explican con claridad:

Cada federación puede inscribir hasta a seis lanzadores en la lista de reserva “para ser convocados después de la primera ronda”.

Las selecciones nacionales “pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final”. De acuerdo con la regla “estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes”.

Los jugadores que pueden unirse a Venezuela en la segunda ronda del Clásico Mundial

Jugador Posición Jesús Luzardo Lanzador zurdo Eduardo Salazar Lanzador derecho José Álvarez Lanzador zurdo Eiberson Castellano Lanzador derecho

