¿Qué jugadores de Venezuela estarán en el próximo Clásico Mundial de Béisbol?

Después de años de decepciones, finalmente la afición de Venezuela pudo celebrar la conquista del título del Clásico Mundial de Béisbol. El grupo dirigido por Omar López se sobrepuso a lesiones, negativas de jugadores clave, restricciones del seguro y una derrota ante República Dominicana en la fase de grupos para alcanzar la gloria.

En su camino al trofeo, los venezolanos quitaron de en medio a Japón, los campeones defensores; Italia, que fue la gran revelación del torneo, y finalmente a Estados Unidos y su poderosa escuadra llena de ganadores del MVP y Bates de Plata.

“Este es un sueño, que aún no asimilo este momento. Probablemente mañana me daré cuenta de que somos campeones del mundo”, dijo López tras sellarse la conquista de Venezuela en el loanDepot park de Miami. “Lo logramos. Estamos felices porque pudimos unir a un país. Hoy toda Venezuela celebra este título”.

Buen día, campeones... ¿cómo amanecieron? 🇻🇪😎



Venezuela hizo historia: venció a Estados Unidos y ganó por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol. ⚾️🏆



Ya pensamos en lo que será @LA28... #JuegosOlímpicos #RoadToLA2028 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) March 18, 2026

López confirmó en medio de la celebración que no volverá a dirigir a la selección vinotinto en un Clásico Mundial, aunque sí aspira a ser el manager en los Juegos Olímpicos. Tal vez su rostro no sea el único que echen en falta cuando tengan que defender la corona.

La fecha inicial prevista para la séptima edición del torneo es marzo de 2029, aunque esto debe ser ratificado en la discusión de la convención colectiva de MLB. Para ese momento, ya habrá jugadores de este roster campeón que muy probablemente no estén de regreso.

¿Qué jugadores de Venezuela estarán en 2029 y quiénes no?

Es difícil predecir con exactitud cómo será el roster de 2029 porque inciden mucho la condición del momento y porque no hay una bola de cristal para predecir quién estará sano o en su mejor forma. Pero es probable que la de 2026 haya sido la última vez que Salvador Pérez, el capitán, acuda como jugador activo en la escuadra venezolana. Ya tiene 35 años de edad y deslizó en medio del festejo “ya me puedo retirar”.

La ausencia de José Altuve, que no aprobó los protocolos del seguro, se sintió sobre todo porque se entendía que esta era su última oportunidad de estar con la selección en el campo. También tiene 35 años de edad y su presencia en una próxima edición está en duda.

Otros que tal vez no regresen son Eugenio Suárez y Eduardo Rodríguez, fundamentales en la conquista venezolana. El zurdo Rodríguez, de 32 años de edad, se creció en su apertura y Suárez dio el doble para impulsar la carrera que el dio el campeonato a Venezuela. Con 34 años de edad está haciendo la migración de la tercera base a otro rol, como inicialista y bateador designado.

En tres años son muchas las cosas que pueden ocurrir, y factores de toda índole impactarán en la escogencia del equipo que defenderá el título. Pero si están sanos y en buena forma de seguro veremos regresar a Ronald Acuña Jr. Maikel García, Jackson Chourio, William Contreras, Wilyer Abreu y Ezequiel Tovar, además de varios de los lanzadores jóvenes que brillaron en esta edición. Y esto sin contar a los jugadores que irán emergiendo y postulándose para tener un lugar en la plantilla del próximo manager.

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