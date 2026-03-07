¿Jugará Ketel Marte con República Dominicana ante Países Bajos tras el pelotazo sufrido contra Nicaragua?

Ketel Marte puso su cuota productiva en el debut de República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026, el viernes, cuando terminó apaleando 12x3 a Nicaragua.

El camarero del combinado nacional merenguero y de los Arizona Diamondbacks se fue de 3-1, incluyendo doblete, con empujada y anotada. No obstante, abandonó dicho careo en la séptima entrada al recibir un pelotazo en el codo, de parte del relevista Kenword Burton.

Semejante situación trajo la incertidumbre sobre si Marte estará disponible para el segundo cotejo de Dominicana en el Clásico, este domingo versus Países Bajos, recordando que los hombres de Albert Pujols libran en la jornada sabatina.

Eso sí, el gerente general de la selección quisqueyana, Nelson Cruz, reveló al periodista Yancen Pujols que el seleccionado a tres Juegos de Estrellas formó parte de la práctica de dicho equipo el mismo sábado, así que "está listo para el domingo".

Ketel Marte, que recibió un pelotazo ante Nicaragua, está bien, nos dijo el gerente Nelson Cruz. El segunda base practicó hoy con el equipo, que tuvo una sesión de entrenamiento a puertas cerradas. Así que está listo para este domingo.

En caso que hubiese algún contratiempo u otro inconveniente con Marte, Pujols podría utilizar al veterano Erick González como defensor de la intermedia, sin descartar que el campocorto, también de los D-Backs en MLB, Geraldo Perdomo, ocupe dicho rol y Oneil Cruz accione como torpedero.

Por otro lado, Marte disfruta de su segunda experiencia al hilo representando a Quisqueya, ya que actuó en dos desafíos durante la edición de 2023 y coleccionó .250 de bateo, gracias a dos hits en ocho turnos, junto a .250 en porcentaje de embasado y una empujada. En esa oportunidad, su nación decepcionó al quedar eliminada en la propia fase de grupos, dado que perdió ante Venezuela y Puerto Rico.

En cambio, República Dominicana forma parte del Grupo D de este Clásico Mundial, mismo que se disputa en el IoanDepot park de Miami y en el que también se encuentran Israel y, de nuevo, Venezuela, aunado a los ya citados Países Bajos y Nicaragua.

¿Cuáles son los números de Ketel Marte en las Grandes Ligas?

A sus 32 años, el nacido en Nizao acumula 11 cursos de experiencia en la élite del béisbol; nueve de ellos con Arizona, organización a la que ayudó a arribar a la Serie Mundial en 2023.

A modo general, Marte colecciona .281 de promedio al madero con un destacado .351 de OBP, en tanto que totaliza cuatro ejercicios de al menos 25 jonrones, incluyendo dos de 32 o más. Asimismo, ha superado la barrera de las 80 producidas en tres ocasiones.

¿Cómo es el contrato de Ketel Marte con los Diamonbacks?

El veterano infielder extendió su contrato con la franquicia de Phoenix en base a seis campañas, empezando en 2025, y 105 millones de dólares, aunado a una opción de jugador para el 2031 por $11.500.000.

