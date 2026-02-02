¿Jugará Willson Contreras con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Willson Contreras manifestó su deseo de unirse al equipo de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero la situación escapa de sus manos. Como sucede con otras estrellas, el primera base necesita la aprobación del seguro para poder participar sin problemas.

Aunque a ningún pelotero se le puede negar actuar en el torneo, si lo hacen sin la aprobación del seguro y se lesionan durante el evento, pederían el salario de los juegos que se pierdan de la temporada 2026 de la MLB con sus respectivos equipos.

Este problema ha alcanzado escalas inimaginables, con Puerto Rico amenazando con retirarse de un campeonato en el que servirán como sede. Como pasa con Contreras, las estrellas boricuas Carlos Correa y Francisco Lindor no recibieron el visto bueno de la compañía aseguradora puesta por la MLB y la Asociación de Jugadores.

Contreras, que acaba de ser cambiado a los Boston Red Sox, sueña con jugar junto con su hermano, William Contreras, con el uniforme de su país. No ha podido estar en las dos ediciones anteriores del evento y sabe que esta podría ser la última.

"Gané la Serie Mundial, pero créeme, este trofeo está por encima", dijo Contreras al periodista Marcos Grunfeld. "Ya he dicho que sí y que quiero jugar".

Contreras recibió una llamada de la compañía aseguradora y dijo que depende ahora de un nuevo exámen físico para conocer si en definitiva se podrá sumar al equipo dirigido por Omar López.

"Me llamaron del seguro, y por ahora, dicen que no, pero quieren hacer un examen físico, y dependiendo de cómo vaya, aprobarán el permiso. Ahí es donde estamos", explicó el inicialista.

El ex receptor tiene experiencia de 10 temporadas en las Grandes Ligas y el año pasado dejó promedio de .257, con 20 jonrones y 80 carreras remolcadas. Ha sido tres veces All Star y es un bate interesante para el lineup vinotinto.

Su compatriota y compañero de equipo en Boston, Carlos Narváez, está en la misma situación que Contreras, pero en este caso se confirmó que no participará, ya que el seguro dio una opinión definitiva de su caso.

Una cirugía en la rodilla después de la temporada 2025 fue suficiente para que se descartara al prometedor receptor de los Red Sox. Miguel Rojas, que viene de quedar campeón con Los Angeles Dodgers en 2025, también recibió la negativa del seguro y no estará con el equipo de Venezuela.

