Julio Rodríguez fue confirmado por República Dominicana para el Clásico Mundial

El equipo de República Dominicana sigue sumando jugadores estrellas para el Clásico Mundial de Beisbol y esta vez se confirmó la participación de Julio Rodríguez, jardinero central de los Seattle Mariners, que volverá a representar a su país en el torneo de selecciones.

El anuncio de Rodríguez se produce un día después de la confirmación de la ausencia de José Ramírez, estrella de los Cleveland Guardians, quien no estará en el torneo.

Rodríguez, uno de los mejores jardineros de toda la MLB, se suma a estrellas ya confirmadas como Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Oneil Cruz, Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez, entre otros.

El jugador de 25 años de edad dejó promedio de .267, con 32 jonrones y 95 carreras remolcadas en la pasada temporada, la mejor campaña ofensiva en su carrera. Ha sido Novato del Año, dos veces Bate de Plata y en tres ocasiones ha participado en el Juego de Estrellas.

El manager Albert Pujols ha dicho en varias oportunidades que la meta del equipo es el campeonato. Destronar a selecciones como Japón y Estados Unidos, que parten como favoritos, es la gran motivación que tiene este equipo dominicano.

“¿Sabes cómo vamos a satisfacer a nuestra fanaticada? Ganando el campeonato”, expresó Pujols durante las pasadas reuniones invernales. “El que sabe de béisbol entiende que debemos estructurar el mejor equipo posible para representar al país”.

Dominicana al igual que los otros países participantes entregarán los rosters el 5 de febrero, fecha en la que la MLB publicará los jugadores que estarán en el torneo. A pesar de tener una nómina amplia, el país isleño ha sufrido bajas sensibles.

Elly De La Cruz, infielder de los Cincinnati Reds y Teoscar Hernández, patrullero de Los Angeles Dodgers, no estarán en el campeonato que inciará en marzo. Framber Valdez, quien viene de otra gran campaña con los Houston Astros, está en duda porque aún está en la agencia libre.

El equipo dirigido por Pujols viene de quedar eliminado en la primera ronda del Clásico anterior, que fue catalogado como una decepción para el país. Ahora parten como favoritos en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

A priori, Dominicana y Venezuela son los favoritos para avanzar de la primera ronda, pero como ha sucedido en Clásicos anteriores, las sorpresas siempre están a la mano en un torneo tan corto.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol