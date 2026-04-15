Kenley Jansen logra su salvado 479 y se ubica tercero en la lista histórica de rescates en MLB

Kenley Jansen sigue haciendo historia en las Grandes Ligas y esta semana llegó a 479 salvados en su carrera, moviéndose al tercer lugar de todos los tiempos. El derecho de los Detroit Tigers fue clave para preservar el triunfo 2-1 ante los Kansas City Royals.

El diestro lanzó 1.0 innings, permitió un hit y consiguió el rescate. El veterano superó a Lee Smith para colocarse en el tercer puesto en salvados y ahora solo las leyendas de la MLB, Mariano Rivera y Trevor Hoffman, lo superan con 652 y 601 rescates, respectivamente.

Lee y Jansen estaban igualados hasta esta semana con 478 salvamentos. El derecho de los Tigers cumplirá en septiembre 39 años de edad, pero todavía tiene fuerza en su brazo como para pensar que tendrá una o dos temporadas más para seguir aumentando sus estadísticas.

Jansen comenzó su carrera en ligas menores como receptor con Los Angeles Dodgers, pero luego notaron la fuerza de su brazo y fue movido hacia el bullpen. El veterano ha vestido las camisetas de los californianos, de los Atlanta Braves, Los Angeles Angeles y Boston Red Sox, además de los Tigers.

Cuando Jansen igualó a Smith en esta temporada, su manager, A.J. Hinch, habló del significado que tiene estar entre los tres mejores en salvamentos de la MLB.

Kenley Jansen surpasses Lee Smith for 3rd most saves in MLB history 👏



Only Mariano Rivera and Trevor Hoffman have more all-time. pic.twitter.com/nmtejkpBDR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 15, 2026

“Creo que es difícil dimensionar exactamente lo que significa esa cifra”, dijo el manager de Detroit, A.J. Hinch. “Es decir, es una cantidad extraordinaria de rescates lanzando en muchos partidos importantes. No estoy seguro de cuántos de mis jugadores conocen a Lee Smith, lo que hizo en el juego, pero es bueno que se reconozca a algunos jugadores que nos precedieron y que hicieron cosas realmente increíbles”.

Jansen, nacido en Willemstad, Curazao, se mantendrá como cerrador en Grandes Ligas mientras siga teniendo potencia y control con sus envíos. Su leyenda seguirá creciendo y Mariano Rivera y Trevor Hoffman lo esperan en lo más alto.

¿Cuándo se empezó a hablar de juegos salvados en MLB?

El término “juego salvado” se empezó a utilizar entre los gerentes generales en la década de los años 50, pero no se mencionaban parámetros específicos. Se usaba para referirse a un lanzador que entraba al juego con ventaja y preservaba la victoria, sin importar la diferencia en el marcador.

Fue el periodista Jerome Holtzman, en la década de 1960, quien estableció unos criterios específicos para los juegos salvados, pero no se aceptaron como una estadística oficial hasta el año de 1969. Entre los líderes de todos los tiempos hay varios miembros del Salón de la Fama, encabezados por el relevista de New York Yankees, Mariano Rivera.

¿Quiénes son los cerradores con más salvados en la historia de MLB?

Puesto Lanzador Salvados Estado 1 Mariano Rivera 652 Retirado (Salón de la Fama) 2 Trevor Hoffman 601 Retirado (Salón de la Fama) 3 Kenley Jansen 479 Activo 4 Lee Smith 478 Retirado (Salón de la Fama) 5 Craig Kimbrel 440 Activo 6 Francisco Rodríguez 437 Retirado 7 John Franco 434 Retirado 8 Billy Wagner 422 Retirado 9 Dennis Eckersley 390 Retirado (Salón de la Fama) 10 Joe Nathan 377 Retirado

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